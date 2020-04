Exigen que el Gobierno de Trump libere a los menores inmigrantes detenidos

Califican de "inhumano" tener niños inmigrantes en custodia durante pandemia

Cleveland (OH), 15 abr (EFE News).- Mantener a niños migrantes bajo custodia del Gobierno de Estados Unidos en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus es "inhumano", declaró este miércoles a Efe el doctor Ilan Shapiro, portavoz de la Asociación Americana de Pediatría.

"Es muy importante recordar lo que está pasando hoy día en los campos donde están detenidos los niño", dijo el experto, quien dio como ejemplo epidemias pasadas como la de la influenza, "que no eran comparables con lo que está pasando hoy y donde niños murieron por falta de suministros médicos y problemas de logística del sistema de salud dentro de estos centros".

El también director de Salud y Bienestar de AltaMed en California detalló que con la pandemia del coronavirus los niños inmigrantes bajo custodia del Gobierno se enfrentan a un problema "exponencial”.

Shapiro destacó cómo en muchas ciudades se ha tomado la iniciativa de liberar personas que están en cárceles para evitar la propagación del virus de la COVID-19 dentro de este tipo de instituciones.

"Si eso lo están haciendo con gente que está presa en cárceles, por qué estos niños que son una población vulnerable, desprotegida, que están sin sus padres, los dejamos encerrados en este tipo de lugares donde realmente no hay un control sanitario perfecto", cuestionó.

"El Gobierno está tomando decisiones con personas que son realmente un problema para la sociedad y dejamos a estos niños adentro; eso es simplemente inhumano", añadió.

El pediatra recomendó que se trabaje de forma íntegra como sociedad para que los niños inmigrantes tengan un lugar donde ir y estén protegidos, "porque allá adentro no lo están". Según dijo, son vulnerables mental y físicamente, y peor ahora con la COVID-19.

"Hay que tomar en cuenta que lo que hemos visto aquí es que por cada caso que tenemos se contagian dos personas más", dijo Shapiro, para quien si ya hay niños contagiados de COVID-19 dentro de los centros de inmigrantes, "habría que sumar toda la cantidad de gente que está alrededor de ellos y se están enfermando".

"Este virus no distingue cultura, sociedad, idioma, localización, ni género. Ataca cualquier cosa que sea humana. Si alguien utiliza la excusa de que no pasa nada con los niños, no tiene ni idea de lo que es salud publica", añadió.

Ayer martes salió a relucir que unos 27 niños inmigrantes bajo custodia habían dado positivo a COVID-19, según la última actualización de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, agencia federal encargada de su cuidado.