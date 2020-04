Un Nueva York abrumado por miles de muertos piensa que "lo peor ha acabado"

Nueva York, 13 abr (EFE News).- El estado de Nueva York, el epicentro mundial del coronavirus, ha superado este lunes la barrera psicológica de los 10.000 fallecidos por la COVID-19, aunque con la esperanza de que "lo peor ha acabado" y con la mirada puesta ya en la reactivación de la actividad económica de manera lenta, segura y gradual.

Con 10.056 muertos por la pandemia, Nueva York, que tiene 19 millones de habitantes, se ha unido al dramático grupo de países que como Italia, España, Francia o Reino Unido han superado también estas cifras que se traducen en hospitales desbordados, morgues que no dan abasto, familias destrozadas por la pérdida de sus seres queridos y la economía paralizada.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, comparó los fallecidos con las 2.753 víctimas mortales causadas por los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en la ciudad de Nueva York, el evento que más ha marcado a los estadounidenses y a los neoyorquinos en la historia reciente del país.

"LO PEOR SE HA ACABADO"

Sin embargo, apuntó que el número de muertos de las últimas horas (671) es el más bajo de los últimos seis días, que la cifra de hospitalizaciones registrado ayer fue de 1.958, la menor desde el 29 de marzo, y que el dato de enfermos admitidos en las unidades de cuidados intensivos fue de 83, manteniéndose por debajo de los 100 ingresos diarios, como ha ocurrido en las últimas tres jornadas.

Con más de 195.000 personas afectadas, el gobernador considera que todos estos datos apuntan a que la situación ha alcanzado una estabilización. "Creemos que hemos alcanzado el altiplano (de la curva) en el aumento del número de casos. No están descendiendo, pero no están aumentando al mismo ritmo (...), lo que relativamente son buenas noticias", dijo.

"¿Lo peor se ha acabado?", se preguntó antes de contestar "Sí, si continuamos avanzando de manera inteligente", agregó, en referencia a la necesidad de retomar de manera gradual la actividad económica.

Sin embargo, advirtió de que "no va a haber una epifanía, no va a haber una mañana con los titulares diciendo: ¡Aleluya, se ha acabado! Eso no va a pasar".

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, compartió el optimismo de Cuomo y aseguró que la situación está avanzando "en buena dirección" a juzgar por los datos de casos positivos y pacientes hospitalizados y en cuidados intensivos.

"Me complace informar de que vemos que todos los indicadores se mueven en buena dirección, todos van juntos a la baja. Es un buen día, es el día 1. Tenemos que seguir trabajando juntos para que sigan yendo en la buena dirección y quiero que todo el mundo se lo tome personalmente. Los números son abstractos pero representan seres humanos", explicó.

No obstante, adelantó que la ciudad se encuentra en una fase de "transmisión amplia" del coronavirus que no pasará a ser "baja" hasta junio como mínimo, según sus estimaciones, lo que le llevó a reafirmar su decisión de cerrar las escuelas del sistema publico hasta el próximo curso escolar, algo en lo que ha chocado con el gobernador Cuomo, que sostiene que esta es una decisión suya y no de la alcaldía.

"Este mes es de transmisión amplia y el próximo mes, probablemente todo mayo, también. En junio espero que pasemos a la siguiente fase, y eso pone a las escuelas en perspectiva. Es muy incierto cuándo empezaremos a recorrer ese camino y lo que tiene sentido es cerrar las escuelas", indicó De Blasio, que atribuyó su decisión a las recomendaciones de expertos.

LA MIRADA PUESTA EN LA RECUPERACIÓN

Mientras continúa la lucha por reducir el número de muertes y de contagios, Cuomo adelantó que ya empieza a poner la mirada en un plan para retomar la vida social y reactivar la economía de manera segura, gradual y en coordinación con otros estados estrechamente vinculados a Nueva York para evitar un repunte de infecciones por el nuevo coronavirus.

En una conferencia conjunta vía con sus homólogos de Nueva Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Delaware y Rohde Island, todos ellos gobernados por el Partido Demócrata, aseguró que formarán un equipo que se pondrá a trabajar inmediatamente.

Para Cuomo, el "plan de reapertura", como lo designó, tiene que empezar con la suavización de las medidas de aislamiento, seguida por aumentar la actividad económica, recalibrar la definición de trabajos esenciales, realizar más análisis para detectar el virus y evitar que aumente el índice de infección.

"El objetivo es suavizar el aislamiento y aumentar la actividad económica sin aumentar el ritmo de infección. Debemos hacerlo despacio, de manera inteligente y con todas las precauciones", dijo el gobernador.

Agregó que la iniciativa tendrá en cuenta las circunstancias de cada estado y dentro de cada región, considerando tanto la evolución de la expansión de la enfermedad como la incidencia de la misma en zonas urbanas y rurales.

El plan "tiene que ser responsable y tiene que mostrar que hay futuro", dijo el gobernador de Pennsylvania, Tom Wolf , que destacó la importancia de "devolver el sentimiento de esperanza que ha perdido mucha gente".

En la otra costa oeste del país, los gobernadores de California, Oregon y Washington también demócratas, han anunciado una iniciativa similar para afrontar la situación de manera coordinada.