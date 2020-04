Tiger Woods reivindica que estaba listo para defender el título de Augusta

Redacción Deportes (EE.UU.), 9 abr (EFE).- El golfista estadounidense Tiger Woods, que este jueves tendría que haber comenzado la defensa del título de campeón del Masters de Augusta de no haberse aplazado por causa de la pandemia del coronavirus, dijo que estaba listo para defenderlo.

A pesar que Woods no ha competido desde el pasado 16 de febrero, cuando lo hizo en el Genesis Invitational, y se perdió al menos dos torneos que hubiera jugado normalmente, aseguró en una entrevista a la cadena GolfTV que ese tiempo lo había aprovechado de manera muy positiva y le había dado ventaja.

"Noche y día. Me siento mucho mejor que entonces", dijo Woods, quien se saltó el Campeonato WGC-México y el Campeonato de Jugadores después de quejarse de rigidez en la espalda. "He podido convertir algo negativo en positivo porque me encuentro en la condición física que deseaba porque sigo entrenando con normalidad".

Woods, que se encuentra en Florida, señaló que es bueno salir al campo y respirar aire fresco y tener actividad física, siempre cumpliendo el distanciamiento social establecido por el coronavirus.

El golfista de 44 años ha jugado solo dos veces en el 2020: un empate en el noveno puesto en el Farmers Insurance Open en enero y luego ocupó el puesto 68, el último entre los que hicieron el corte, en el Genesis Open, donde reveló que los problemas de espalda que lo llevaron a saltarse el torneo de la semana siguiente en México.

Pero todo había quedado superado y estaba listo para cumplir con cada una de las actividades previas a la competición del Masters, en el defiende el título de campeón, como hubiese sido el pasado domingo participar en el evento Drive, Chip & Putt, que desde entonces ha sido cancelado.

El Masters ha sido reprogramado para el 12 y 15 de noviembre, y si tuviera lugar, Woods organizaría la Cena de Campeones el 10 de noviembre.

En una foto que publicó en las redes sociales el martes por la noche, Woods mostró que había hecho una Cena de Campeones en su casa con su familia mientras usaba la chaqueta verde. Y fue con el mismo menú que había predeterminado para los excampeones.

"Tenía exactamente lo mismo", explicó Woods. "Trozos de carne y pollo, sushi y sashimi. Teníamos bizcochos y batidos para el postre. Así que era exactamente lo que iba a servir, mientras intentamos que fuese lo más agradable posible".

En cuanto a no poder defender su título de Masters esta semana, Woods admitió que no era lo que estaba en su mente, pero era la realidad que se impone en una situación muy delicada para todos.

"Esta no es la forma en que hubiera querido mantener la chaqueta por un período de tiempo más largo. Quería salir y competir por ella y ganarla nuevamente, como lo hice en el 2002 (cuando se convirtió en el tercer jugador en ganar Masters consecutivos)".

Woods reiteró que "no es una circunstancia normal, no es un mundo normal. Es un entorno muy fluido y es muy diferente para todos nosotros. Afortunadamente, podríamos tener un Masters en noviembre y jugarlo. Entonces, supongo que lo defenderé y espero que así sea".

El lunes, las diversas organizaciones de golf anunciaron el esquema de un posible calendario renovado si el gobierno y las autoridades sanitarias aprueban el regreso a las actividades públicas.

"Me reuniré con mi equipo y averiguaré cuál es la mejor forma de entrenar, el mejor calendario de trabajo, los torneos que necesito jugar de cara a estar listo", explicó Woods. "Ahora todo está en el aire porque no ha certeza de nada. Todo cambia cada hora".

Woods admitió que ahora más que nunca hay que centrarse en el día a día a la hora buscar soluciones, un consejo que siempre le dio su padre cuando a la familia le tocó pasar por momento muy difíciles.

"Desafortunadamente para mí, he pasado por episodios como este en mi carrera con la espalda, donde los segundos parecen meses, tienes que reducir la velocidad y hacer las cosas a un ritmo diferente", admitió. "Ahora puedes ver las cosas de forma diferente".