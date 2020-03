New Yorker dedica su portada a los héroes de la pandemia, el personal médico

Nueva York, 30 mar (EFE News).- La icónica revista The New Yorker dedica la ilustración de su última portada, a cargo de Chris Ware, a quienes han sido calificados como los héroes de la pandemia del coronavirus, el personal médico, con un diseño que pone de manifiesto que este sector de la sociedad, tan expuesto a la enfermedad, también tiene familia e hijos.

Fotografía divulgada por la revista The New Yorker donde se muestra su última portada titulado "Bedtime" (La hora de dormir) con un dibujo de Chris Ware que muestra a una doctora mientras da las buenas noches a su marido e hijos a través de la pantalla de un teléfono móvil en un pasillo hospitalario repleto de médicos y enfermeras en acción, ataviados con batas, guantes y mascarillas quirúrgicas. EFE/ Chris Ware/The New Yorker /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS