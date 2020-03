Mayoría de neoyorquinos aprueba la gestión del gobernador contra coronavirus

Nueva York, 30 mar (EFE News).- Un 87 por ciento de los residentes del estado de Nueva York prueba la forma en que el gobernador Andrew Cuomo está enfrentando la crisis del coronavirus, que ha contagiado a cerca de 60.000 personas y causado la muerte de un millar.

Los resultados de una encuesta de la Universidad Siena de Nueva York dada a conocer este lunes indica además que en el área metropolitana de la Gran Manzana, epicentro de la pandemia en el estado y en todo el país, un 82 por ciento aprueba su trabajo, en que ha tenido que tomar decisiones drásticas como ordenar el cierre de negocios no esenciales y que la mayoría de la personas trabajen desde casa para evitar la propagación del virus.

También le han visto enfrentado al presidente, Donald Trump, exigiendo equipo médico, fondos y respaldo del gobierno federal para ampliar la respuesta en la batalla contra el virus.

Sólo un 13 por ciento desaprueba sus acciones en la zona metropolitana, donde la respuesta al COVID-19 del alcalde Bill de Blasio recibe el respaldo del 61 por ciento, en comparación con el 31 por ciento que no lo hizo, señala por su parte The New York Post.

No obstante, cuando se mira los resultados por partidos políticos, el 70 por ciento de los demócratas le dieron el visto bueno a De Blasio, en contraste con el 38 por ciento de los republicanos.

La encuesta de la Universidad de Siena señala además que en conjunto Cuomo y De Blasio tuvieron un porcentaje más alto de apoyo, de 56 por ciento, frente al 41 por ciento del presidente Trump.

"En medio de esta pandemia global, los neoyorquinos aprueban el manejo del gobernador Cuomo de la pandemia de coronavirus con un apoyo casi universal", destacó el director de encuestas del Siena College, Steven Greenberg.

"Al menos el 85 por ciento de los votantes de todas las regiones aprueban su manejo de la crisis, al igual que el 95 por ciento de demócratas, el 87 por ciento de los independientes e incluso 70 por ciento de los republicanos", agregó.