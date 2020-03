EE.UU. intentó sin éxito hace años dotarse de un gran número de respiradores

Nueva York, 29 mar (EFE News).- Estados Unidos puso en marcha hace trece años un plan para responder al bajo número de respiradores disponibles en el país, pero la iniciativa nunca llegó a concretarse, según un reportaje publicado este domingo por The New York Times.

