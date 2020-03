Esteman: La fuerza de mi carrera es no romper con mi forma de ser

México, 27 mar (EFE News).- El cantautor colombiano Esteman consiguió hacerse un hueco entre la música "mainstream" desde hace diez años y desde entonces no ha dejado de innovar y arriesgar, ya que la fuerza de su carrera reside en ser fiel a sí mismo, como confesó en una entrevista con Efe

"Encima del escenario yo siempre he sido algo muy diferente, incluyendo bailarines (en los conciertos) que rompían estereotipos de belleza o hablando libremente de mi orientación sexual. Ha sido la fuerza de mi carrera y donde me he parado y he decidido no romper de ninguna manera mi forma de ser", detalló el cantante de temas como "Fuimos amor".

Este viernes Esteman, que vive en México, lanzó su nuevo sencillo "Hasta que tú me quieras", escrito con la argentina Claudia Brant (compositora ganadora del Grammy a mejor álbum de pop latino 2019) producido junto a Adán Jodorowsky, también cantante e hijo del chileno Alejandro Jodorowsky.

La canción es, de nuevo en la carrera del colombiano, una aproximación a nuevos ritmos desde su sonido característico que se aproxima al pop alternativo con tintes naif, bailables y ligeros a la vez que tiene profundidad en sus letras.

Para él, el tema tiene un sonido nostálgico que le recuerda a las grandes canciones de la década de 1970 o también a los éxitos de cantantes como Juan Gabriel o The Carpenters, creadores de himnos inolvidables.

MÁS ALLÁ DEL REGUETÓN Y LAS ETIQUETAS

Puede parecer que este estilo musical se pierde entre la gran cantidad de reguetón y música urbana que se produce en Colombia, pero Esteman consideró que hay varios artistas que han conseguido hacer un hueco y encontrar a la gente que quiere escucharlos, dijo.

"Definitivamente no ha sido fácil, pero para mí desde que empecé en 2010 se abrió un espacio. (...) Podría definirse como música que se te queda en la mente, pop de cierta forma pero con una connotación más alternativa. Creo que siempre hay público para eso, que quieren escuchar algo más allá de lo que se escucha todos los días en la radio", aclaró.

En el vídeo de "Hasta que tú me quieras" se muestran imágenes del cantante en un parque de atracciones antiguo y tanto la letra evoca un romanticismo al que, en sus inicios, Esteman no solía recurrir.

"Al principio no hablaba tanto de amor. Con el disco 'Amor libre' rompí con esto y me mostré como un hombre gay que podía escribir canciones de amor para ser tomadas por cualquier persona. Eso me ha liberado. Si escribo una canción de amor no tengo miedo a decir ciertas cosas. (...) El amor es algo esencial para mí", sentenció.

Esteman ha hecho colaboraciones con múltiples artistas mexicanos como Natalia Lafourcade o Ximena Sariñana y actualmente vive en México, por lo que en este país latinoamericano encontró un lugar donde dar a conocer su música y también donde poder llegar a conocer a muchos artistas.

En México encontró, explicó, el lugar donde desarrollarse, al encontrar un público joven muy abierto, cansado de lo que está "excesivamente pensado y comercializado" y dispuesto a los directos arriesgados, que son de lo que más disfruta Esteman.

"La fuerza más grande para mí han sido sobre todo los 'shows', la parte performática en vivo. Cuando saco una canción pienso en cómo la gente la va a vivir en vivo", aclaró.

Este viernes a las 20.00 horas (02.00 GMT del sábado), el cantautor emitirá un vídeo en directo en el que interpretará la canción junto a miembros de su banda y contará con la presencia de la cantante y compositora argentina Daniela Spalla.

En un contexto de pandemia mundial por el coronavirus, muchos artistas están llevando a cabo conciertos por "streaming" y muchas presentaciones que estaban programadas para estos días han pasado a ser en línea.

Las autoridades sanitarias de México elevaron en su último reporte -emitido el jueves- a ocho el número de muertes por COVID-19 y a 585 enfermos, mientra que en el mundo el total de contagiados supera los 500.000.

