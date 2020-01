Latinos por Trump boicotea acto demócrata en contra de políticas migratorias

Una persona alza una pancarta que dice "Latinos for Trump" frente al ex subsecretario adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental, Frank Mora (2i); la congresista demócrata Donna Shalala (4i); el senador estatal, José Javier Rodríguez (c), y el abogado y político, Leopoldo Martínez Nucete (2d), durante una rueda de prensa este jueves, a los pies de la Torre de la Libertad en Miami, Florida (EE.UU.). EFE/ Alberto Domingo