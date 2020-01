Bloomberg supera a Trump en publicidad en Google tras gastar 18 millones

Nueva York, 16 ene (EFE News).- El candidato demócrata a las primarias presidenciales y exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, ya ha sobrepasado al presidente Donald Trump en gasto publicitario a través de anuncios en Google, con un total de 18 millones de dólares, por 12 de Trump.

Un análisis de la consultora Acronym muestra que Bloomberg, quien solo lleva dos meses de campaña y no participará en la primera cita de las primarias demócratas el próximo 3 de febrero, los caucus de Iowa, también es líder en el gasto en anuncios televisivos, donde ya ha desembolsado cerca de 204 millones de dólares, según CNBC.

De momento, la carrera por la Casa Blanca ha engrosado las cuentas de resultados de las principales cadenas de televisión, que han incrementado el precio de sus espacios publicitarios en un 45 % en vez del 22 % habitual en año electoral.

En lo que respecta a Facebook y Google juntos, Bloomberg, cuya fortuna está valorada en 59.000 millones de dólares, ha gastado entre 25 y 30 millones en total, una cifra que Trump supera, debido sobre todo a la presencia del presidente en Facebook.

Por separado, a los 12 millones de dólares que Trump se ha gastado en anuncios en Google se suman los más de 20 millones que el presidente ha contratado en Facebook.

A Bloomberg también le supera en gasto en Facebook el otro candidato demócrata multimillonario, Tom Steyer, quien se ha dejado 18 millones de dólares en "spots" en esta red social.

Sin embargo, en la última semana, el exalcalde de Nueva York ha pisado el acelerador en Facebook y ya ha gastado más de 3 millones de dólares, mientras que Trump va a un ritmo aproximado de 600.000 dólares semanales.

Se prevé que Bloomberg gaste más de 100 millones de dólares solo en anuncios digitales.

Según encuestas nacionales, tras su intensa campaña publicitaria, Michael Bloomberg se ha situado en quinta posición en las primarias demócratas, por detrás del exvicepresidente Joe Biden, los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren y el exalcalde de South Bend Pete Buttigieg.

Está previsto que Bloomberg entre en la carrera formal y sea elegible después de que las primarias demócratas tengan lugar en Iowa, New Hampshire, Nevada y Carolina del Sur, estados en los que no participará.

Recientemente, Bloomberg llamó en una columna en CNN a repensar el calendario de primarias de su partido ya que cree que debe reflejarse mejor la diversidad del electorado demócrata.

Para el multimillonario, no tiene sentido gastar tanto tiempo y recursos en estados "no decisivos" como Iowa y New Hampshire en vez de centrarse en estados bisagra más diversos que jugarán un papel clave durante las elecciones presidenciales.