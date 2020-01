Fiscalía: Epstein creó red de tráfico y abuso menores en Islas Vírgenes

Nueva York, 15 ene (EFE News).- La Fiscalía general de las Islas Vírgenes estadounidenses anunció este miércoles que demandó por la vía civil al patrimonio del fallecido financiero Jeffrey Epstein y a otras seis entidades, a las que acusa de crear una red de tráfico humano y abuso sexual de mujeres jóvenes y menores de edad.

La fiscal Denise N George alegó en una rueda de prensa que Epstein estableció una "compleja red" corporativa con propiedades en las Islas Vírgenes a través de la cual "llevó a cabo y ocultó conductas criminales" con niñas tan pequeñas como de "13 años de edad", por lo que sus autoridades buscan "una rendición de cuentas".

Epstein fue hallado muerto el pasado agosto a los 66 años en una prisión de Nueva York, donde había sido imputado por supuestamente crear una red de tráfico sexual de menores y abusar de decenas de ellas entre 2002 y 2007 en sus mansiones de Nueva York y Florida.

La Fiscalía de las Islas Vírgenes señala que la supuesta actividad criminal se produjo hasta 2018 en las islas privadas del magnate financiero, llamadas Little St. James y Great St. James, y asegura que hay "registros de vuelo que recogen cómo transportaba a personas menores de edad" en este territorio estadounidense.

George detalló que "la compra de Great St. James (por parte de Epstein) formó parte de la expansión de su actividad criminal y el encubrimiento de lo que ocurría en Little St. James, y claramente es un ejemplo de cómo Epstein y sus socios frecuentemente violaban las leyes".

La demanda de las Islas Vírgenes en la Corte Superior de ese territorio se centra en las "alegaciones de patrones y prácticas de tráfico, abuso sexual y trabajo forzado" de menores de edad y "no sostiene ni desplaza las demandas de víctimas individuales" que se hayan hecho en paralelo, explicó la fiscal.

"Busco todos los remedios disponibles para el Gobierno en aplicación de la Ley", agregó George, que especificó que no se trata de un caso criminal y que persigue "la confiscación o venta de las propiedades, incluyendo las islas de Little St. James y Great St. James, compensación por daños y delitos civiles".

De acuerdo al diario The New York Times, la demanda señala que Epstein, que estaba registrado como delincuente sexual, compró las propiedades en 2016 y que en verano de 2018 no permitió acceder a un investigador del Departamento de Justicia en Little St. James alegando que el puerto era su "puerta principal" .

Asimismo, revela que entre las víctimas del financiero había chicas de Suramérica que aspiraban a ser modelos y que este utilizaba una red de socios para darles visados fraudulentos, controlar su cercanía mediante una base de datos y transportarlas internacionalmente con motivos sexuales.