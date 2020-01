Juan Manuel Bernal busca la luz en la oscuridad en "Marioneta"

México, 10 ene (EFE).- El actor mexicano Juan Manuel Bernal arranca el año con la película "Marioneta" en la que da vida a Torrico, un hombre vil que ha labrado su fortuna a través de la explotación humana; un personaje oscuro al que el actor pretende buscar un haz de luz.

"Trato de encontrarle un equilibrio, no sólo quedarme con el lado oscuro, sino que intento hallar su luminosidad, porque, de lo contrario, se convierte en un cliché", aseguró el actor de 52 años de edad.

El papel de Torrico supuso un desafío para el intérprete. "Eso ha sido el reto más padre que he tenido en los últimos tiempos", aseguró el actor, a la vez que señaló que es algo que "la madurez de la carrera me ha permitido".

Una trayectoria que le ha posibilitado aprender de "los directores o actores con los que he trabajado".

"Me siento contento porque los personajes me han enseñado cosas distintas, porque han representado diferentes tipos de oscuridad", añadió.

"Y por fortuna el personaje que hice en la película que acabo de terminar es totalmente luminoso", explicó Bernal.

A esta villanía en "Marioneta" se suman papeles similares realizados por Bernal, como el realizado en el filme "Sonora" o en las series "Monarca" y "Sitiados". "Soy de la idea de que los personajes me han escogido a mí", subrayó.

Sin embargo, el actor mostraba cierta incertidumbre ante estas interpretaciones. "Espero que no me encasillen en este tipo de personajes, ya que, como actor, me gusta cagarla y entre más la riego, más aprendo", agregó.

"Marioneta", que se estrenará en México el 17 de enero, narra la vida de un actor cubano con aspiraciones a ser una estrella en los escenarios.

Sin embargo, no consigue este objetivo y cuando está a punto de regresar a la isla, la vida le da un giro de 180 grados, al toparse con una mujer que pide dinero en el metro.

Este encuentro lo lleva a un mundo en el que conocerá a aquellos que piden ayuda económica en la calle o transporte público, y que están comandados por Torrico (Juan Manuel Bernal).

"Busco historias que me prendan, que me digan algo. Y cuando me llega un guión así, me quiero subir al tren", comentó el actor, ya que se trata del "cine que me gusta, el que habla de personajes humanos, complejos, que dejan algo (al espectador)".

En este sentido, Bernal delineó que el mejor aditivo para sacar adelante a sus personajes se cimenta en la generosidad y la verdad.

"A partir de ser generoso con los personajes, no puedes limitarte y limitarlos", señaló, al tiempo que rememoraba que en sus primeras clases de actuación le dijeron que en esta profesión el actor "presta sus emociones y su cuerpo a alguien que no conoce".

A pesar de este reciente trabajo cinematográfico, Juan Manuel Bernal no deja de trabajar, ya que en unos días volverá a dar vida a Joaquín Carranza en la serie televisivas "Monarca".