Irán dice a la ONU que no busca "escalada" ni "guerra" pero se defenderá

ONU espera respeto a acuerdo de visados a diplomáticos tras denuncia de Irán

Naciones Unidas, 7 ene (EFE News).- La ONU espera que se cumpla el acuerdo de 1947 con Estados Unidos que garantiza la concesión de visas a diplomáticos después de que el ministro iraní de Exteriores, Mohamad Zarif, haya denunciado que le han denegado el visado para acudir al próximo Consejo de Seguridad del 9 de enero.

"Negarme un visado en violación del acuerdo de la sede de Naciones Unidas de 1947 palidece en comparación con la amenaza de (el secretario de Estado estadounidense, Mike) Pompeo de matar de hambre a los iraníes (crimen de lesa humanidad)", escribió Zarif en Twitter.

Durante la conferencia de prensa diaria del portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric remarcó que el acuerdo con el país anfitrión, Estados Unidos, debe ser defendido y así lo han transmitido "en numerosas ocasiones".

"Tomamos nota de lo que dijo Pompeo esta mañana, que dijo que Estados Unidos cumplirá su compromiso como país anfitrión", expresó Dujarrin en referencia a la rueda de prensa del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo.

Asimismo, Dujarrin resaltó que el secretario general de la ONU, António Guterres, mantuvo una conversación telefónica con Pompeo en la que discutieron "varios asuntos", aunque no especificó si habían hablado sobre la cuestión del visado.

También apuntó que Guterres no ha hablado personalmente aún con el ayatolá Alí Jamenei, aunque sí conversó con Zarif el pasado viernes, en la que fue su última conversación telefónica hasta la fecha.

Dujarrin evadió preguntas específicas sobre el estatus del visado de Zarif y apuntó que las aportaciones sobre en qué estado se encuentra el trámite solo pueden ser respondidas por Estados Unidos o Irán.

"El responsable de tramitar la visa es el país anfitrión. Nosotros no estamos involucrados en este proceso. Los Estados miembros conocen el proceso y cómo seguirlo", dijo el portavoz de la ONU.

"El acuerdo de la ONU con el país anfitrión es bastante específico y debería ser defendido", insistió Dujarrin, que recordó que en el pasado, cuando han ocurrido situaciones similares, la posición de la ONU siempre fue aludir al acuerdo con el país anfitrión y la necesidad de respetarlo, una creencia que remarcó también es la del secretario general.

Sobre Guterres, Dujarrin manifestó que "ha tenido el teléfono pegado a su oreja en los últimos días" y se encuentra discutiendo diversos asuntos con los líderes mundiales.

"Nuestro rol es alentar a los países a que respeten los acuerdos. Pero técnicamente los asuntos referidos a la visa depende del país que acoge la reunión", expresó el portavoz, que subrayó que no depende de él anunciar cuál es el estatus del visado de nadie "porque no lo tramitamos nosotros".

Preguntado sobre las consecuencias que podría haber si EE.UU. no respeta el acuerdo, Dujarrin esgrimió que no quiere entrar en "cuestiones hipotéticas sobre si un país lo respeta o no".

Tras una pregunta sobre si el ministro iraní podría participar de forma telemática, el portavoz ha dicho que eso ya se ha hecho en otro tipo de reuniones y ha dejado la puerta abierta tras decir que "técnicamente todo es posible y se podría hacer", aunque sin aludir específicamente a que sea eso lo que vaya a ocurrir.

El acuerdo entre Naciones Unidas y Estados Unidos sobre las instalaciones de la ONU data de 1947 y en este se establece en sus secciones 11, 12 y 13 que cuando se requieran visados para representantes, diplomáticos o periodistas, entre otros, "deben ser concedidas sin ningún coste y lo más pronto posible". EFE News

