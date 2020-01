La cantante Danna Paola estalla tras el insulto de Gibrán, de "La Academia"

México, 6 ene (EFE).- La cantante mexicana Danna Paola contestó al concursante Gibrán, exalumno del programa musical "La Academia", por supuestamente haberla llamado "culera", un insulto que se convirtió viral en redes sociales.

La respuesta de la artista tuvo lugar este domingo en directo, durante el reality show musical de TV Azteca, tras la actuación del propio Gibrán, que acabó siendo expulsado del espacio.

"Es lo mejor que te he visto hacer, me ha encantado. Eres un artista redondo, has sido disciplinado, has hecho caso a tus maestros, has sido maravilloso. Tú dime, ¿así no he sido culera contigo?", espetó irónicamente la cantante, que forma parte del jurado.

"No creas que no escucho todo lo que dicen de mí en La Academia", añadió Danna Paola, a la vez que aseguraba que "es una falta de respeto insultar a una mujer. Si así te refieres de mí cuando no te gustan mis críticas, no me quiero imaginar cómo te expresas de cualquier otra mujer".

La miembro del jurado también comentaba que "yo no vengo aquí para ser tu amiga. Si te caigo bien o mal, no me importa", al mismo tiempo que enfatizaba la escasa progresión que este concursante habría tenido tras su paso por el espacio.

"No has avanzado ni has hecho nada desde que regresaste a este proyecto", criticó en tono firme.

Y avisó que, a partir de ese momento, iba a dejar de hacer críticas tanto a Gibrán como a Francely, otra de las participantes en el concurso y que apoyó el insulto de aquel tras unas supuestas críticas de Danna Paola al ya exconcursante.

Ante esta situación, se dio la palabra al participante expulsado. "Primero que nada, una disculpa para ti", respondió Gibrán. "En ningún momento recuerdo haberte ofendido", añadió.

"Nunca fue nuestra intención ser groseros", afirmó Francely, cuando fue preguntada por el suceso.

Finalizado el programa, las redes sociales se hicieron eco de las palabras de Danna Paola, lo que provocó una aclaración posterior de la artista a través de sus perfiles.

"Estas reacciones no son de ahora, así he sido siempre", rememoró, mientras que aseguraba que ella no es una persona soberbia. "La gente que realmente me conoce sabe que soy muy sincera; y la humildad es lo más importante para esta carrera".

Danna Paola es una cantante y actriz mexicana con una dilatada carrera a sus espaldas, a pesar de su juventud (nació en 1995 en Ciudad de México), quien ha participado en producciones teatrales, cinematográficas, televisivas, como la exitosa serie española de Netflix 'Élite' en donde interpreta a Lucrecia, además de haber grabado cuatro álbumes de estudio.