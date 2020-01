Silver alaba el legado de Stern; toda la familia de la NBA ensalza su figura

Houston (EE.UU.), 1 ene (EFE).- El fallecimiento este miércoles del comisionado emérito de la NBA, David Stern, a la edad de 77 años, generó una conmoción general dentro del mundo del baloncesto profesional que encabezó el actual comisionado Adam Silver al ser el responsable de dar a conocer la triste noticia a través de un comunicado oficial.

Stern sufrió una hemorragia cerebral el pasado 12 de diciembre y se sometió a una cirugía de emergencia de la que no pudo recuperarse. Según la NBA, su esposa, Dianne, y su familia se encontraban junto a su cama cuando falleció.

"Durante 22 años, tuve un puesto para ver a David (Stern) en acción. Era un mentor y uno de mis amigos más queridos", expresó Silver. "Pasamos innumerables horas en la oficina, en arenas y aviones donde el juego nos llevara. Como todas las leyendas de la NBA, David tenía talentos extraordinarios, pero con él siempre se trataba de fundamentos: preparación, atención al detalle y trabajo duro", agregó.

Silver subrayó que la actual NBA no podría ser posible sin toda la aportación que hizo Stener durante los 30 años de su mandato.

"David (Stern) tomó las riendas de la NBA (1984) en el peor momento de la liga. En el transcurso, marcó el comienzo de la era moderna de la NBA global. Lanzó innovadoras asociaciones de medios y mercadeo que han llevado el deporte a miles de millones de personas en todo el mundo", sostuvo Silver.

La estancia de Stern coincidió con dos de las mayores estrellas del baloncesto de todos los tiempos, Michael Jordan y LeBron James.

Stern se convirtió en comisionado en febrero de 1984, el mismo año en que Jordan entró a la liga. Y Stern finalizó su trayectoria tres décadas más tarde en 2014, en año después de que James ganara el segundo de sus tres títulos de la NBA.

Stern, quien fue un comisionado muy vocal, y siempre será recordado por haber vetado un cambio en 2011 que habría enviado al base Chris Paul de los entonces Hornets de Nueva Orleans a Los Angeles Lakers.

El excomisionado defendió dicha decisión, diciendo en octubre del 2018 que él actuó para proteger los intereses de los Hornets, que en ese momento eran propiedad de la liga. Eventualmente Paul fue cambiado a Los Angeles Clippers.

La gran proyección de su legado hizo que nada más conocerse su fallecimiento toda la familia de la NBA expresase su tristeza, pero también reflexionasen y le diesen el reconocimiento a la gran labor que realizó.

Jordan, actual dueño mayoritario de los Hornets de Charlotte, admitió en una declaración que sin la figura de Stern la NBA no podría ser lo que es en la actualidad.

"Guió a la liga a través de tiempos turbulentos y la convirtió en un fenómeno internacional, creando oportunidades que pocos podrían haber imaginado antes. Su visión y liderazgo me proporcionaron el escenario global que me permitió tener éxito. David tenía un profundo amor por el juego de baloncesto y exigía excelencia a quienes lo rodeaban, y lo admiraba por eso. No estaría donde estoy sin él".

En la misma línea se expresaron exfiguras como Larry Bird, Magic Johnson, el canadiense Steve Nash, el español Pau Gasol, el argentino Manu Ginóbili, el alemán Dirk Nowitzki, Isiah Thomas, Scottie Pippen, Kobe Bryant, James, Shanquille O'Neal, Charles Barkley, James Harden y un gran número de jugadores al igual que organizaciones como la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), la WNBA y el sindicato de jugadores.

El legendario Dominique Wilkins también a través de su Twitter señaló que "hoy perdí un amigo y un mentor. Dicen que se necesitan 3 generaciones para crear un verdadero legado, #davidstern lo hizo en una".

Mientras que Johnson reconoció que hablar de Stern es entrar de lleno en la mejor historia de la NBA.

"David Stern fue un gran hacedor de historia. Cuando anuncié en 1991 que tenía VIH, la gente pensaba que podía contraer el virus al estrecharme la mano. Cuando David me permitió jugar en el All Star Game de 1992 en Orlando y luego jugar con el equipo olímpico del 'Drean Team', pudimos cambiar el mundo".

"Durante 30 años como Comisionado de la NBA, David hizo que la NBA se convirtiera en una de las ligas más populares del mundo con sus ideas revolucionarias. Llevó a las Finales de la NBA de la trasmisión en diferido a los partidos en vivo y luego comenzó todos los domingos en CBS destacando los Celtics de Larry Bird y mis Showtime Lakers".

El legendario Bill Russell también expresó sus sentimientos por la pérdida de Stern y dijo que "no puedo expresar con palabras lo que la amistad de David Stern ha significado para mí, sino para muchos otros. Él cambió muchas vidas. David fue un gran innovador e hizo que el juego que amamos sea lo que es hoy. Esta es una pérdida horrible. Nuestros corazones están con Dianne y su familia. RIP mi amigo".

Otro hombre legendario, O'Neal, definió a Stern a través de su Twitter como el "mejor comisionado que haya habido en la historia de la NBA".

El dueño que más se enfrentó con Stern, Mark Cuban, de los Mavericks de Dallas, admitió que gracias a sus consejos pudo lograr el éxito que tiene la franquicia.

"Tenías toda la razón. Eras amigo, mentor y administrador del mayor fondo de dones de la historia. Tu marcha es una gran pérdida", escribió Cuban en sus redes sociales.

Bryant y James reconocieron que el darle la mano durante el sorteo universitario fue el haber visto cumplidos sus grandes sueños de llegar a la NBA y destacaron la visión y el liderazgo que siempre mostró Stern durante su mandato en busca de la excelencia, que él mismo se exigía.

Por su parte, Harden admitió a través de Twitter que "la liga no sería lo que es hoy sin ti. Toda la familia de la NBA y los fanáticos de todo el mundo te extrañarán. Descansa en Paz".