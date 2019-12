Misteriosos drones sobrevuelan Colorado y Nebraska, ¿quién los controla?

Denver (CO), 31 dic (EFE News).- Crece el misterio sobre quién controla los enjambres de drones que desde hace dos semanas sobrevuelan Colorado y Nebraska, y policías locales, investigadores estatales y agencias federales intensifican sus pesquisas para identificar el origen y propósito de estos vuelos.

View of a dron flying in the sky. EFE/EPA/Farooq Khan/File