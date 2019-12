VW se despide del año en Nueva York con un homenaje al Beetle y su nuevo logo

Washington, 31 dic (EFE News).- Volkswagen (VW) dirá adiós en Norteamérica al icónico modelo Beetle con una campaña denominada "The Last Mile" que se inicia este martes con un corto animado de 90 segundos a la vez que exhibirá el nuevo logo de la marca durante las fiestas de Año Viejo en Nueva York.

Volkswagen (VW) Beetle cars are parked in line prior the 'VW - The Legend Lives On' rally 2014 in Colombo, Sri Lanka. EFE/EPA/M.A.Pushpa Kumara/File