Músico boricua Danny Fornaris regresa al ruedo urbano con tema "Oye Bon Bon"

San Juan, 27 dic (EFE News).- El cantante y músico puertorriqueño Danny Fornaris, productor de éxitos de Calle 13, Don Omar y Tego Calderón, promociona el vídeo musical de "Oye Bon Bon", tema que se incluirá en segundo disco, del cual dijo a Efe que estará más marcado con sonidos urbanos.

Y es que después de trabajar con Calle 13, Don Omar, Tego Calderón, Tito "El Bambino" y Voltio, tener su propio grupo urbano -Fussion Musik- y lanzar un disco de rock, "Tripulante", Fornaris regresa a la escena urbana con el tema "Oye Bon Bon", cuyo vídeo musical se filmó en el aeropuerto de Isla Grande (San Juan).

Y según explicó este viernes a Efe Daniel Fornaris, nombre verdadero del artista, "Oye Bon Bon" es "un piropo 'partycero' (fiestero) en el que el emisor le explica a la receptora el porqué su compañía en el transcurso en el 'party' (fiesta) es tan especial, porque su compañía es algo tan dulce como un bombón".

"Él se dirige a ella como un bombón, y que con ella tiene 'fun' (diversión), ton y son", agregó Fornaris referente a la letra de lo que es el primer sencillo de su próximo y segundo disco, del cual adelantó que pretende titular como "Planetario".

"Te puedo decir que este disco tiene de todo, pero la parte urbana estará más marcada que el anterior. Es más bien tirando a mis raíces", afirmó Fornaris.

Fornaris comenzó su carrera con el entonces rapero Julio Voltio, con temas como "Mambo", para el disco "Voltage/AC" (2004).

Sin embargo, fue en 2005 cuando su nombre trascendió fronteras con "Mardi Gras", en "The Underdog: El subestimado" (2005), de Tego Calderón, y la salida de la primera producción de Calle 13, del mismo nombre y ganador de tres Grammy Latino, entre ellos, el de mejor álbum de música urbana.

En el álbum trabajó la mayoría de las canciones junto al entonces productor de la agrupación Eduardo Cabra, mejor conocido como "Visitante".

Luego, Fornaris formó parte del trío Fussion Musik junto a Luis Guille y Audi, quienes lanzaron varios temas, con innovadores sonidos, como "La vena", "Guata ta ta", "Vamo alla", "Cuchi cuchi" y "Fifi".

Posteriormente, Fornaris trabajó con Don Omar en el tema "Jangueo" del disco "King of Kings" (2005) y en las canciones "Blue zone", "Galactic blues" y "CO2", todas ellas del disco "iDon".

Luego, produjo "Rx" y "Good Looking", dos temas urbanos para "Meet the orphans" (2010), también de Don Omar, disco que incluyó "Estoy enamorado", en el que se vio a entrever su influencia por el rock.

Tras el lanzamiento de "Estoy enamorado", el plan de Fornaris era publicar un disco bajo la firma El Orfanato Music, de Don Omar.

No obstante, el plan no se dio y Fornaris decidió producir y lanzar "Tripulante", su primer disco en solitario y con ritmos de rock británico, y que incluyó temas como "A mí también" y "No me hace falta na", en los cuales también apareció cantando la novia de Fornaris, Jani Sánchez.

Pero, ahora Fornaris quiso regresar a la escena urbana, tal y como hizo al principio de su carrera, y aseguró que no lo hace para montarse en la ola del auge mundial del movimiento urbano latino.

"Es lo que siento. Creativamente uno va navegando y mis seguidores hace rato estaban esperando algo así. El 2020 vendrá con una invasión de música", aseguró Fornaris, quien adelantó que para su nuevo disco fusionará ritmos urbanos con la cumbia y la estética rockera.

Fornaris indicó además que uno de los propósitos de su carrera musical es que cada pieza nunca pase de moda.

"Es una cuestión que trascienda una moda, una generación y un sonido particular del momento y como productor es lo que siempre he buscado, que la estética sonora trascienda", puntualizó.