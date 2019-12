Ballenas jorobadas recurren al ataque subrepticio para devorar peces pequeños

Washington, 23 dic (EFEUSA).- Las ballenas jorobadas o yubartas se mueven lentamente, pero recurren al engaño y a los ataques subrepticios para devorar los veloces y escurridizos peces pequeños que componen su dieta principal, según un artículo que publica hoy Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).