Ceferin, a Maradona: "Este es otro partido que vas a ganar"

Madrid, 5 nov (EFE).- El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, envió una carta de apoyo al argentino Diego Armando Maradona en la que le desea "una pronta y completa recuperación en nombre de todos en la UEFA" y le asegura que "este es otro partido" que va "a ganar".

"Querido Diego, cuando el mundo escucha que el ‘Pibe de Oro’ tiene problemas de salud, la tristeza embarga a todos los aficionados al fútbol del planeta. Afortunadamente, las últimas noticias han sido tranquilizadoras y con estas pocas palabras me gustaría desearte una pronta y completa recuperación en nombre de todos en la UEFA", escribió Ceferin.

En la carta a la que tuvo acceso EFE, el dirigente esloveno señala a Maradona que la recuperación tras la operación a la que fue sometido hace dos días "es un partido más", que va a ganar.

"Este es otro partido que tienes que ganar, otro partido que vas a ganar, porque las leyendas son eternas. De todo corazón, espero que esto sea tan sólo un contratiempo temporal. ¡Mucho ánimo!", firmó Ceferin en su mensaje.

Diego Armando Maradona fue ingresado el lunes pasado en una clínica de La Plata por anemia, deshidratación y con un "bajón anímico", pero al realizarle chequeos se le diagnosticó un hematoma subdural, del que fue intervenido al día siguiente.

Este jueves el médico de cabecera de Maradona, Leopoldo Luque, dijo que "la recuperación es buenísima", que "no tiene ningún compromiso neurológico" y que "la mayoría de las complicaciones surgen en las primeras 24 horas y eso no sucedió", aunque no precisó el tiempo que permanecerá hospitalizado.

El exfutbolista cumplió 60 años el pasado viernes y estuvo ese mismo día en el estadio en el comienzo del partido de la primera jornada del torneo local ante Patronato, pero se retiró a los pocos minutos, visiblemente desmejorado y con problemas de movilidad.