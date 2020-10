El Atlético aguarda a Kondogbia

Madrid, 31 oct (EFE).- El Atlético de Madrid aguarda la cesión con opción de compra del mediocentro Geoffrey Kondogbia, con el deseo del futbolista de jugar de rojiblanco y a la espera de la respuesta definitiva del Valencia a la oferta original del club madrileño, ya en el tramo final del mes extra que tiene para fichar, según informaron este sábado a EFE fuentes próximas a la operación.

Es su objetivo desde que el Arsenal pagó la cláusula de rescisión de 50 millones de euros del internacional ghanés Thomas Partey para suplir esa marcha, producida el 5 de octubre, y reforzar el centro del campo, una de las líneas que más dudas ha generado este curso en los siete encuentros oficiales disputados por el equipo rojiblanco.

Ya entonces, en las horas posteriores, más allá de inscribir en la plantilla al centrocampista uruguayo Lucas Torreira, el Atlético hizo la propuesta al Valencia y a Kondogbia que sigue vigente ahora: cesión por esta temporada con opción de compra al final de ella. Atendida al principio, según las mismas fuentes, luego el Valencia se remitió al pago de la cláusula de rescisión para su fichaje.

Ahora, de nuevo, con la misma propuesta sobre la mesa, el centrocampista se acerca al Atlético, mientras se le agota el plazo extra para incorporar a un jugador, que concluye el próximo 3 de noviembre. Son 30 días naturales a contar desde el día que se produjo la rescisión, que fue el pasado 5 de octubre, según la modificación de la reglamentación de LaLiga hecha en 2017.

Hace cinco días, a la pregunta sobre si iba a hacer o no el Atlético un fichaje para reponer la baja de Thomas, Simeone insistió en que era un asunto que estaban manejando tanto Andrea Berta, director deportivo, como Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado.

"A partir de la necesidad que todos los equipos podemos tener, hemos hablado varias veces con ellos y en consideración de lo que sirva para el equipo y para el club se buscará o no encontrar alguien para sumarse", explicó el pasado 26 de octubre Diego Simeone, en la víspera del choque de la Champions con el Salzburgo.

El elegido es Kondogbia. Similar a Thomas por misión, cualidades y características, su posible llegada reforzaría el centro del campo, donde el Atlético cuenta con cinco efectivos: Héctor Herrera, Lucas Torreira, Saúl Ñíguez, Koke Resurrección y Marcos Llorente, aunque este último juega ya más de extremo o delantero que medio.

Kondogbia ha estado al margen en el Valencia durante las últimas dos semanas por unas molestias en el talón derecho. Su ausencia coincidió con un mensaje que publicó en sus redes sociales ("Después de haber destruido un proyecto ambicioso, has tenido que engañar a tu entrenador y por último a mí. Gracias Anil Murthy", escribió el pasado 15 de octubre) que desde el Valencia se vinculó a la negativa a aceptar la oferta del Atlético de Madrid por su cesión.

Ya se reincorporó este viernes a los entrenamientos, aunque este sábado, su técnico, Javi Gracia, no confirmó si iba a contar o no con el futbolista para el choque de este domingo con el Getafe: "No sé lo que va a pasar. Si entrena y está disponible y puedo contar con él lo decidiré como el resto de compañeros. No quiero hablar más de otras circunstancias. No me ayuda decir si uno está o no está ni de hipótesis de futuro que no sé si van a pasar".

Puede que ya entonces haya tomado, o no, rumbo al Atlético, el club que lo pretende desde hace semanas para suplir a Thomas y el destino que quiere el centrocampista francés de 27 años, con 104 partidos con el Valencia a lo largo de las últimas tres temporadas más la actual, que comenzó como titular en cada uno de los primeros cinco choques, de los que cuatro de ellos los jugó completos.