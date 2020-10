Más de 150 figuras del deporte felicitan a Maradona por su 60 cumpleaños

Buenos Aires, 30 oct (EFE).- Ronaldo Nazario, Fabio Cannavaro, Ronaldinho, Radamel Falcao, José Mourinho, Gabriela Sabattini, Juan Martín del Potro y Carlos Tevez son algunos de los más de 150 referentes del deporte que enviaron una felicitación a Diego Maradona por su 60 cumpleaños, en un video que el exfutbolista compartió en su cuenta de Instagram.

"Diego, hermano, te echo de menos. Te quiero mandar un gran saludo. Feliz cumpleaños, 60 años, una historia increíble. Has sido responsable por inspirar a muchísima gente, me incluyo. Te quiero desear todo lo mejor, hoy y siempre. Un abrazo, espero verte pronto", afirma Ronaldo en las imágenes.

El video, que dura más de 35 minutos, con mensajes grabados por cada uno de los participantes, está acompañado de un breve texto de Maradona en el que agradece las felicitaciones: "Arranco mis 60 años con estos maravillosos mensajes que me dan la vida. Gracias por tanto cariño, gracias por su amistad", escribe el "Pelusa".

"Este es el mejor regalo de cumpleaños que Ustedes me podrían haber hecho. Y gracias, también, a todo mi equipo por prepararme esta gran sorpresa", remarca.

El primero en aparecer es Ronaldo de Assis Moreira 'Ronaldinho', quien saluda al "mister, don diego, señor Diego" para felicitarle y decirle que le quiere mucho, con todo su corazón: "Un beso muy grande y que Dios te dé mucha salud a ti y a toda tu familia. Un beso, tu fan número 1".

"Don Diego, feliz cumpleaños, que tengas un día fantástico. Muchas gracias por todo lo que me has dado a mí y a todos aquellos que aman el fútbol. Muchas gracias por tu humildad y amistad (...) Eres, has sido un grande dentro de la cancha y fuera de ella con tus amigos todavía más grande", agrega Mourinho.

Bernd Schuster, Andrea Carnevale o Adolfo Cambiaso tampoco quisieron dejar pasar la oportunidad de saludar al "Diez", ni algunos de sus compañeros de generación como Gabriel Batistuta: "Espero que estés bien y disfrutando de la vida y las cosas buenas que te merecés".

"Agradecerte el haber podido estar al lado tuyo jugando durante dos mundiales. pero sobre todo esa gran persona que sos", agregó Jorge Burruchaga.

También Sergio Goycoechea: "Sabés que te quiero mucho, pasala lindo, ojalá que puedas estar disfrutando de la vida. Para aquellos que tuvimos la oportunidad de compartir muchas cosas con vos siempre nos pone feliz que voz estés feliz".

Carlos Tevez le demuestra igualmente su admiración: "Sabes que te quiero muchísimo a vos a tu familia y sos el más grande de todos, sabes que siempre te lo digo".