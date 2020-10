Michel: "Tenemos que hacerle incómodo el partido al Real Madrid"

Huesca, 30 oct (EFE).- Miguel Angel Sánchez "Michel", entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, espera que su equipo haga un buen partido ante el Real Madrid este sábado y que, sobre todo, consiga que el conjunto blanco esté incómodo para que no juegue como sabe.

"Tenemos que hacerle un partido incómodo al Real Madrid, que no juegue a gusto y que no esté bien. Además, nosotros tenemos que ser competitivos, tenemos que jugar con muchas ayudas y ser todos muy solidarios", ha destacado en declaraciones a los medios oficiales del club.

El técnico del conjunto aragonés ha desvelado que en el seno del vestuario no se ha hablado de la situación del equipo en la clasificación en la que ocupa puesto de descenso.

"No hemos hablado nada de eso. Vamos con mucha ilusión y ganas y no hace falta apretar a los jugadores para motivarlos porque es un partido especial. Sabemos que hay que hacer un partido perfecto y que ellos no estén bien porque nos enfrentamos a uno de los mejores equipos del mundo", ha resaltado.

Michel ve al equipo de Zinedine Zidane como un conjunto con "mucho talento y muchos recursos" y al que si se le deja jugar cómodo "te supera".

"Por eso hay que hacerles que se sientan incómodos y ponérselo difícil y eso se consigue con muchas ayudas, porque no les puedes dejar espacios ya que tienen un buen juego posicional y muchas alternativas", ha analizado.

El preparador del conjunto azulgrana no cree que las posibles rotaciones en su rival hagan bajar su nivel de juego.

"Tiene una de las mejores plantillas. Es un equipazo y si no sale uno sale otro que es igual de bueno, por eso me espero al mejor Madrid posible aunque lo que quiero es que el Huesca sea un buen equipo y que compita bien", ha apuntado.

El preparador del equipo aragonés cree que, quitando veinte minutos en San Sebastián, el Huesca ha competido "en todos los partidos" y ha sido "fiable", algo que espera que también haga en Madrid.