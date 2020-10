Sosa: "Cuando jugaba contra Maradona quería ganarle a él" más que a su equipo

Montevideo, 29 oct (EFE).- Admirador del juego de Diego Armando Maradona, a quien considera "el más grande", el uruguayo Rubén Sosa cuenta en una entrevista con Efe que a la hora de enfrentarlo siempre quiso "ganarle a él" y no a sus equipos por el simple hecho de que era "el fenómeno".

"Diego no tenía techo, era lindo verlo, disfrutarlo de frente. Le quería ganar", señala durante una entrevista con Efe un día antes de que el campeón del mundo en 1986 celebre su 60º aniversario.

Uno en Lazio, otro en Nápoles, ambos en sus selecciones, el uruguayo y el argentino se vieron las caras en diversas ocasiones en los que a los dos les tocó ganar y perder.

Uno a uno, Sosa rememora varios de estos enfrentamientos de los que guarda innumerables anécdotas del '10', a quien considera "un tipo impresionante y una persona divina".

La primera que recuerda se dio sobre el final de la edición 1989-1990 de la liga de Italia, cuando el Nápoles se consagró campeón tras vencer 1-0 al conjunto de la capital.

El uruguayo cuenta que antes de ese encuentro el argentino entró al campo de juego cinco minutos con sus botines colgados del cuello y comenzó a tocar el balón mientras el estadio "se caía".

"Calentó cinco minutos en la cancha y después fueron campeones del Calcio", señala Sosa, quien también rememora lo que pasó en otro juego entre esos equipos.

"En un partido íbamos ganando 1-0 nosotros, Diego se despertó, el brasileño Gareca también. Yo tenía 22 años y dije: 'se puede contra Diego, contra el Nápoles'. Cuando salimos al segundo tiempo nos metieron cuatro, Diego metió dos, Gareca otros dos. Era imposible", asevera.

Sin embargo, el uruguayo también le ganó a Maradona, fundamentalmente con la camiseta celeste, con la que eliminó a Argentina de dos copas América en 1987 y 1989.

"En el partido de Maracaná íbamos 0-0, él la levantó, tiró de la mitad de la cancha y le dio al travesaño. Estaba caliente, se arrodilló para pegarle al suelo. Diego siempre fue así", apunta sobre el juego disputado en la fase final del segundo de esos torneos.

Ese día, Uruguay se impuso 2-0 con dos tantos de Sosa, quien, entre risas, dice que allí fue "el hermano" de Maradona.

"Fue un placer jugar contra él, haberle ganado un poquito, él me ganó mucho, pero es un tipo que dominaba una banana igual, tenía tres manos. Lo he vivido y lo he disfrutado", asevera.

Por otra parte, Sosa recuerda un encuentro que mantuvo con el argentino cuando este viajó a Montevideo para participar en la despedida del uruguayo Carlos Aguilera, momento en el que compartieron un asado.

"Te pones a hablar con él y parece tu amigo, habla de fútbol y te divertís. Todo lo que sabe él lo tiene que demostrar como técnico ahora. Cada vez que lo veo, yo lo quiero ver bien", puntualiza el 'Principito'.

Finalmente, y antes de mandarle un saludo por su cumpleaños, Sosa dice que, pese a todo esto, igualmente le faltó hacer una cosa con Maradona, de quien también destaca la defensa que siempre hizo de sus compañeros.

Fue jugar con él, ya que, desde su punto de vista, eso le hubiese permitido a cualquier jugador hacer 300 goles.

"Hemos vivido momentos lindos en contra. Gané yo, ganaste vos, pero siempre te tengo allá arriba. Fuiste un monstruo y sos un monstruo. Cuidate, te deseo un feliz cumpleaños y muchos más", concluye.

Este viernes, el actual entrenador del Gimnasia y Esgrima de La Plata, Diego Armando Maradona, con pasado como futbolista en el Argentinos Juniors, el Boca Juniors, el Barcelona, el Sevilla, el Nápoles y el Newell's Old Boys, celebra su cumpleaños número 60.