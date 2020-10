El ecuatoriano Capurro cree imposible ver otro jugador del nivel de Maradona

Guayaquil (Ecuador), 28 oct (EFE).- El exfutbolista ecuatoriano Luis Enrique Capurro, elegido dos veces como el mejor lateral izquierdo de América, cree que "habrá que esperar otro siglo" para ver a un jugador con el nivel del argentino Diego Armando Maradona, quien este viernes cumplirá 60 años.

"Creo que es imposible ver aparecer a otro jugador del nivel de Maradona. Ese tipo de jugadores que había antes, incluso, a nivel del mundo, ya no aparecen. Capaz que habrá que esperar otro siglo", declaró a Efe Capurro, quien jugó 100 partidos con la selección absoluta de Ecuador.

"Retirado (Maradona) sigue siendo querido y admirado. Él es como un Dios", manifestó el exdefensor, que el 1 de mayo celebró 59 años de vida.

De las seis ediciones de la Copa América en las que Capurro participó, recordó la de 1987 celebrada en Argentina pues, además de marcar su debut en el torneo le puso frente al equipo Albiceleste conducido por Maradona.

Los anfitriones golearon a la Tri por 3-0 con un tanto de Claudio Caniggia y un doblete de 'el Diez' Maradona.

También evocó un partido amistoso de selecciones en Guayaquil que los ecuatorianos se dieron el gusto de ganar por 1-0 con un tanto de Byron Tenorio.

"Argentina venía cumpliendo partidos amistosos a través de una gira internacional. Ese día se nos dieron las cosas para que ganáramos con gol de Byron Tenorio", dijo el exjugador del Racing argentino, club en el que militó entre 1995 y 1996.

Sin duda, para Capurro, el duelo con Maradona que más recuerda fue el amistoso de octubre de 1993 entre Emelec y Newell's Old Boys, que por entonces había contratado al astro, quien buscaba su recuperación física tras un conturbado paso por el Sevilla español.

"Nos ganó por 1-0 con gol de Diego, que celebró con ese tanto, recibió el aplauso y admiración de todos incluidos los jugadores de Emelec, que nos sentimos felices de haber contribuido con nuestra presencia en ese partido", manifestó.

Recordó que antes del partido, le entregó como capitán de Emelec una camiseta de su equipo firmada por todos los jugadores y también una placa resaltando el valor que tuvo Diego para superar su adicción a las drogas.

"Noté que Maradona se sintió de lo mejor. Nos agradeció y por nuestro intermedio a todos los ecuatorianos por apoyarlo. Él también me entregó un banderín y una placa y me dijo que me admiraba mucho. Esas palabras, jamás las voy a olvidar", aseguró.

"Era difícil quitarle la pelota porque la llevaba pegada al pie y a velocidad. Ni el mejor defensa atinaba para dónde te iba a salir y escaparse", recordó Capurro, quien también militó en el Cerro Porteño paraguayo.

"Maradona era de una categoría extraordinaria. Un fuera de serie, hacía lo que quería pero solo con el pie", expresó.

Capurro también citó al brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', que el 23 de octubre cumplió 80 años de vida.

"Pelé, para mi gusto, fue completo, pero definitivamente los dos fueron de unas característica diferentes", expresó.

Capurro ganó los títulos de Liga con Emelec en 1993 y 1994, con Barcelona en 1997 y con Liga de Quito en 1999, y perdió una final de Copa Libertadores con Barcelona en 1998.

El elegido en 1993 y 1995 como mejor lateral izquierdo en el equipo ideal de los clubes de América afirmó que no se cansará de destacar "como espectacular a Maradona", a quien deseó este viernes "un bonito cumpleaños" y "que la pase bien con todos sus seres queridos".

Remberto Moreira