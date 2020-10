Pirlo: "Cristiano ha hecho el test y esta noche tendremos el resultado"

Roma, 27 oct (EFE).- Andrea Pirlo, técnico del Juventus Turín, aseguró este martes, en la rueda de prensa de la víspera del duelo contra el Barcelona en la Liga de Campeones, que el portugués Cristiano Ronaldo, en cuarentena por coronavirus, se ha sometido al test PCR y conocerá en la noche italiana "el resultado definitivo".

"Creo que debemos esperar el resultado, ha hecho el test y por la noche tendremos el resultado definitivo", aseguró Pirlo en la rueda de prensa organizada en el Juventus Stadium de Turín, sede este miércoles del cruce europeo con el Barcelona.

"Esperemos el resultado del test. Si es negativo, veremos lo que hacemos. Pero antes hay que recuperarle. De momento todo está en el aire. Cuando tengamos el resultado decidiremos", agregó el técnico italiano.

Pirlo, que encara este miércoles su primera gran reválida europea tras debutar con victoria 2-0 la semana pasada en el campo del Dinamo Kiev, reconoció que incluso si Cristiano se recuperara del coronavirus habría que averiguar si está listo para competir desde el comienzo tras dos semanas sin jugar.

"No es fácil jugar después de quince días de inactividad, veremos. Esperemos tener este problema", afirmó Pirlo, quien confirmó además la baja de su capitán, Giorgio Chiellini, además que la del holandés Matthijs De Ligt.

"Chiellini no estará, seguro. Para Bonucci veremos mañana (por el miércoles), pero no está al máximo. Y no hemos recibido el alta médica para De Ligt", informó el preparador del Juventus.

Chiellini estará de baja por problemas musculares padecidos la semana pasada en la visita al Dinamo Kiev y Bonucci se retiró con molestias en el muslo derecho del partido liguero empatado 1-1 el domingo ante el Hellas Verona. Por su parte, De Ligt se ha operado por problemas en un hombro y todavía no puede competir.

En este contexto, Pirlo advirtió de que sus jugadores deberán sacrificarse para contener a un Barcelona que "es fuerte y cuenta con grandes campeones".

"Mañana veremos a quiénes tendremos a disposición. El Barcelona es fuerte, cuenta con grandes campeones y deberemos hacer un gran partido sin poder contar con nuestros defensas (Chiellini y De Ligt). Trataremos de poner en las mejores condiciones a los demás jugadores, que deberán sacrificarse contra un rival difícil de afrontar", afirmó.

Pirlo, que fue dos veces campeón de Europa en su exitosa carrera de jugador, no dudó en reconocer que partidos como el de este miércoles son los que todos desean disputar.

"Son los partidos que todos los jugadores quieren jugar, tenemos esta oportunidad de jugar contra un gran club, con grandísimos jugadores, queremos saltar al campo para ver nuestro valor", afirmó.

Sin embargo, destacó que se trata de una cita todavía "no decisiva", por lo que pidió a sus futbolistas enfrentarla con "respeto" pero también con un poco de despreocupación.

Un partido ilusionante al que opta el argentino Paulo Dybala, quien jugó el domingo contra el Verona su primer encuentro como titular.

"Dybala está bien, un poco cansado pero eso es normal si has jugado tu primer partido del año hace dos días. Todavía tiene tiempo para recuperarse y para jugar mañana. Su posición es particular, puede moverse de manera libre en posición de tres cuartos. Veremos mañana dónde le coloco en el campo", dijo.

Todo ello, a la espera de saber si Cristiano podrá, al menos, ir al banquillo, en el que sería el primer reencuentro con el argentino Lionel Messi desde CR7 dejara al Real Madrid en 2018.

"Messi y Cristiano llevan quince años haciendo cosas extraordinarias y siguen al máximo. Forman parte de la historia del fútbol. Me medía muchas veces con Messi de jugador y mañana será la primera como entrenador", destacó Pirlo.