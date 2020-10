Flamengo rescata un empate y el liderato con Internacional sigue dividido en Brasil

Recife (Brasil), 25 oct (EFE).- El Flamengo rescató este domingo en tiempo de reposición un empate 2-2 en la cancha del Internacional y ambos equipos se mantienen en el liderato de la Liga brasileña.

Un tanto de Pedro y el agónico gol de Éverton Ribeiro firmaron el empate. Thiago Galhardo, máximo artillero del campeonato, y el uruguayo Abel Hernández anotaron para los locales.

Ambos equipos llegaron a 35 unidades, pero la diferencia de goles favorece al Internacional.

El Atlético Mineiro llegó a 32 puntos al empatar sin goles en Belo Horizonte con el Sport Recife, que tiene 21.

El Corinthians se impuso el miércoles en Río de Janeiro por 1-2 al Vasco da Gama. Ribamar puso adelante a los locales pero Everaldo y Gustavo Mantuán remontaron para los visitantes.

El Vasco da Gama está con 18 puntos en la zona de descenso y el Corinthians con 21.

El Bragantino derrotó el sábado por 2-0 al colista Goiás y llegaron a 19 puntos, que des sacaron de la zona de descenso. El Goiás tiene 11.

El Ceará ascendió a las 22 unidades después de imponerse por 2-1 al Coritiba, que está en la zona de descenso con 16 puntos.

La jornada se completó este domingo con otros tres partidos.

En Curitiba, el Athlético Paranaense, en zona de descenso con 16 enteros, cayó por 1-2 ante el Gremio, que tiene 24.

El Fluminense venció en el Maracaná por 3-1 al Santos, que con 27 puntos se mantiene en la lucha por los primeros lugares.

Luccas Claro, Nino y Marcos Paulo convirtieron los goles para el equipo de Río de Janeiro, que tiene 29 puntos.

El Atlético Goianiense quedó estacionado con 22 unidades al sucumbir por 0-3 ante el Palmeiras, que ahora con 25 puntos busca un sustituto para el despedido entrenador Vanderlei Luxemburgo.

Por sus partidos de la Copa do Brasil, que se jugarán el domingo para no coincidir con la Copa Sudamericana, el Sao Paulo y el Bahía de Salvador no disputarán los encuentros de la Liga en esta jornada.

Así, los partidos Sao Paulo-Botafogo, en la capital paulista, y Bahía-Fortaleza, en Salvador, quedarán para una fecha por definir por parte de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

El Sao Paulo, del experimentado Dani Alves y el español Juanfran, está con 27 puntos cerca de los primeros lugares; el Fortaleza tiene 24, mientras que el Bahía y el Botafogo de Río de Janeiro, que debe anunciar esta semana el fichaje del colombiano Iván Angulo, figuran más atrás con 19 unidades, próximos de la zona de descenso.