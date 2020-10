David Belenguer, la cruzada de presidir el Tondela

Lisboa, 22 oct (EFE).- El exfutbolista español David Belenguer, que se retiró en 2011 tras pasar por clubes como Betis y Getafe, ejerce de presidente del CD Tondela portugués y en una entrevista con EFE asegura que su cruzada pasa por inculcar ambición dentro de un club modesto que apuesta por la cantera para ganar activos.

Lleva año y medio como presidente, tras adquirir de forma individual el 80 % del club, y ha logrado salvar los muebles la pasada temporada, tanto a nivel deportivo -el club mantuvo la categoría-, como económico, ya que, a pesar de la pandemia, la plantilla no entró en ERTE gracias a la gestión previa.

El reto de David Belenguer, que tiene una "excelente" relación con el anterior dirigente del Tondela, Gilberto Coimbra -que representa al 20 % restante del club-, es poner en marcha a finales de 2021 la Ciudad Deportiva del Tondela, ya que, hasta la fecha, la cantera del club se entrenaba toda en un mismo campo.

La política de Belenguer para que el club crezca pasa por apostar por la cantera, con jugadores en propiedad e incrementar los activos del club.

Las últimas incorporaciones, la del uruguayo Enzo Pérez, que llega cedido del Peñarol con opción de compra, o la de los defensas internacionales argelinos procedentes del Girondins de Burdeos Abdel Medioub (cedido con opción de compra) y Naoufel Khacef, este último con contrato por dos años.

Pregunta: ¿Cómo surgió el proyecto?

Respuesta: Nació cuando miraba opciones para un grupo inversor y al final ellos optaron por otras opciones. Allí nació una muy buena amistad con el presidente del club, Gilberto Coimbra, y vi la posibilidad de ser yo personalmente el que diera ese paso, porque el Tondela reunía todas las condiciones. Decido hacerlo con el apoyo de esa empresa de gestión, aunque más tarde esa empresa desaparece y la vinculación que teníamos con ella ya no está operativa. Esperemos que seamos capaces de equivocarnos lo menos posible y que llevemos a Tondela a la zona más tranquila de la clasificación, ganando más tranquilidad en un proyecto más a largo plazo. Es una empresa mía, yo soy el dueño.

P: ¿Cómo ha evolucionado el Tondela en este tiempo?

R: Cuando nos metimos en este proyecto fue para aportar nuestro granito de arena. Me enfoco en la parte estructural, en ser capaces de construir una buena estructura, un buen entorno para tener opciones de crecimiento. Es la manera que creo que esta industria se debe mover. Con buenas instalaciones, con buenas condiciones de trabajo, sin eso no se puede crecer. Una buena ciudad deportiva será el siguiente paso del Tondela. Y a partir de ahí, con buenos gestores es posible plantearte un crecimiento. Sin eso puedes crecer a corto plazo, pero tienes fecha de caducidad, seguro.

P: La futura ciudad deportiva...

R: El dueño de este proyecto es Gilberto, no me quiero apoderar de él. Es la razón por la cual él accede a vender el club, para conseguir recursos y crear esa ciudad deportiva. Lo que se ha conseguido hasta ahora es un auténtico milagro. En los dos últimos años se han sacado seis jugadores para el primer equipo que están en la primera plantilla, que los hemos hecho profesionales y eso es muy difícil de conseguir, incluso en las mejores de las condiciones. Eso habla muy bien del trabajo que se ha hecho en la formación. Y nos estamos aprovechando de ello. Esperamos que siga dando estos magníficos resultados.

Durante el 2021 será una realidad. Ya se están haciendo obras, es un proyecto del club. Si todo va bien, es un proyecto dimensionado a Tondela. Con instalaciones con todas las necesidades: residencia, oficinas del club, campos de hierba natural, artificial. La inversión está muy controlada. No hay lujos pero hay todo lo que necesitamos para que el club siga creciendo. Para la cantera se usaba un campo donde trabajaban todos los equipos.

P: El milagro de hacer contratos profesionales

R: No es sencillo porque para nosotros es muy caro, no tenemos la capacidad de hacer diez fichas profesionales y si sale uno mal pues no pasa nada. Tenemos que apuntar muy bien. Hay que tener un gran respeto por los sentimientos que hay alrededor del club. Intento huir de ese concepto de que somos de fuera. Soy yo el que se adapta a Tondela.

Sólo llevamos año y medio en la gestión y hemos sido conservadores en este último año, en cuando a inversión, algo que nos ha beneficiado para no despedir a nadie, ni hacer un ERTE. Hemos salido por los pelos, pero hemos salido.

P: Evolución del club

R: Hay un crecimiento en patrimonio, en la calidad de los activos, con jugadores en propiedad, no en cesión. Derechos sobre jugadores. Una capacidad de crecimiento que antes no tenías, porque se tomaban decisiones para sobrevivir, para seguir en primera división. Pero no se crecía en patrimonio y el beneficio se lo llevaban otros y el riesgo lo asumía el Tondela. Y a día de hoy estamos cambiando todo eso.

P: La plantilla

R: Una plantilla consistente y, sobre todo, muy dinámica, con mucha energía y una característica principal: ambición; es una cruzada mía, inculcar ambición dentro del club, sin dejar de ser humildes. Que seamos capaces de luchar contra cualquiera, que jamás, sea quien sea, Benfica, Oporto, Sporting o Manchester United salgan al campo pensando que tienen una posibilidad. Lo inculcamos desde arriba al último de los empleados para cambiar esa mentalidad de club de interior, muy pobrecito y que caemos bien a todo el mundo.

P: El camino

R: Somos conscientes y no podemos creer que vamos a convertir a Tondela en un equipo que luche por competiciones europeas. Ese no es el camino, sería construir castillos en el aire. Aspiramos a ser un equipo de mitad de la tabla que tenga un crecimiento sostenible, año tras año, con más patrimonio en jugadores y uno de los fijos de la primera división.

P: Pako Ayestarán, la apuesta por un entrenador

R: Pako reúne la capacidad de exigencia. Es una de las pautas que he echado de menos en Tondela. No quiero decir que los entrenadores que hayan venido o las plantillas no sean exigentes, pero sí he echado de menos que todos sean exigentes desde el primer día de entrenamiento porque que no hay que dejarlo todo para el final cuando tienes el agua al cuello.

P: Fichajes

R: Creo que hemos pagado un precio elevado a una decisión que se tomó en plena fase de construcción de plantilla. Decidimos tomar riesgos y traer los jugadores que queríamos desde el principio. Tenemos muy buenas expectativas, por el rendimiento y la competitividad que van a meter dentro de la plantilla y otros van a mejorar por la competencia que les hemos creado. Hemos pensado en hacer un equipo y mejorar lo que tenemos

P: El defensa uruguayo Enzo Martínez

R: Costó mucho traerlo, si te digo la verdad en algún momento pensé que no lo traeríamos. Estaba en la lucha por la Copa Libertadores. Nos da un tipo de jugador que no teníamos. El jugador uruguayo es mi debilidad, lo tengo que reconocer. Ponme en mi vida un defensa uruguayo y soy feliz. Me gusta tener buenos chavales que en el campo sean capaces de transformarse.

P: Candidatura al Mundial 2030 organizado por España y Portugal

R: Sería un honor. Creo que ayudaría mucho a unir los dos pueblos. Cuando nos mezclamos somos muchos más iguales de lo que parece. Es una de las cosas que más ilusión me haría. Ayudaría a la unión de españoles y portugueses, tenemos mucho en común. Cuando nos miramos a la cara somos muy parecidos y nos complementamos muy bien. Sería una candidatura muy potente.