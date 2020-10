El argentino Pablo Zabaleta se retira a los 35 años

Buenos Aires, 16 oct (EFE).- El lateral derecho argentino Pablo Zabaleta, que jugó en San Lorenzo, Espanyol, Manchester City, West Ham y en la selección Albiceleste, anunció este viernes su retiro a los 35 años.

"Después de 18 años como profesional he tomado la decisión de dejar el fútbol. Han sido años maravillosos donde pude disfrutar de momentos únicos e inolvidables", dijo Zabaleta a través de sus redes sociales.

"Por siempre agradecido a todos los que me acompañaron en este camino: clubes, compañeros, entrenadores y, por supuesto, a toda mi familia y amigos. Con muchísima emoción, me despido de una de las mejores etapas que me dio la vida", añadió.

El lateral derecho fue subcampeón del mundo en Brasil 2014, campeón olímpico en Pekín 2008 y campeón del Mundial Sub-20 de Holanda en 2005.

Zabaleta debutó en San Lorenzo en 2002, año en que ganó la Copa Sudamericana.

En 2005 pasó al Espanyol y al año siguiente fue campeón de la Copa del Rey.

En 2008 fichó por el Manchester City. En el club inglés jugó hasta 2017.

Con los Ciudadanos ganó dos Ligas (2011/12 y 2013/2014), una FA Cup (2010/11), una Community Shield (2012) y dos Copas de la Liga (2013/12 y 2015/16).

En 2017 pasó al West Ham.

Además del Mundial de Brasil 2014, estuvo en los de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

También disputó la Copa América en las ediciones de Argentina 2011 y Chile 2015, en la que fue subcampeón.

Zabaleta disputó 79 partidos en San Lorenzo, 102 en el Espanyol, 333 en el Manchester City, 80 en el West Ham y 58 con la selección Argentina.

Formó parte de uno de los equipos más ganadores de la historia de los Ciudadanos, fue capitán del equipo inglés y fue elegido por los hinchas como el mejor jugador del conjunto en la temporada 2012/13.

Tras una extensa trayectoria en las selecciones juveniles (también ganó el Sudamericano Sub-20 de Uruguay 2003), debutó en la absoluta de Argentina en 2005 con José Pekerman como entrenador.

Su último partido con la Albiceleste fue la derrota por 0-3 ante Brasil en noviembre de 2016 en las eliminatorias sudamericanas.