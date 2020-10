Fernández Alà: "El Espai Barça se financiaría con inversiones de los socios"

Barcelona, 15 oct (EFE).- Lluís Fernández Alà (Barcelona, 1968) es uno de los cinco precandidatos que ya han confirmado que estarán en la carrera electoral a la presidencia del FC Barcelona y una de sus principales propuestas será financiar una parte del Espai Barça con inversiones de los socios en el espacio mediante modelos de pago como el 'blockchain'.

Así lo explica el mismo Fernández Alà, uno de los tres precandidatos que participa en el voto de censura contra Josep Maria Bartomeu y su junta directiva, en esta entrevista con EFE.

Pregunta: ¿En qué se diferencia su precandidatura de las otras cuatro que ya están confirmadas?

Respuesta: Queremos hacer una candidatura muy independiente, que no pertenezca al 'establishment', sin 'ismos' y que apueste por La Masia.

P: ¿Una candidatura a la presidencia del Barcelona puede ganar sin apoyos mediáticos, empresariales y políticos?

R: Sí, claro. El ejemplo más claro es Barack Obama, quien venció en las elecciones del Partido Demócrata a Hillary Clinton sorprendiendo a todo el mundo. Y lo que él llevó a cabo fue la estrategia de la mancha de aceite por el territorio. Es justo lo que estamos haciendo nosotros: llegar a los diferentes territorios mediante gente de nuestra candidatura.

P: ¿Si usted dice que su precandidatura es la alternativa al 'establishment' es que considera que las otras lo son?

R: La continuista seguro.

P: No está nada claro que haya una candidatura continuista.

R: Suena Xavier Vilajoana, Jordi Roche... Con continuista me refiero a una candidatura del entorno de Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu. Este sería un 'ismo' claro, igual que Joan Laporta. Y Víctor Font, a quien le tengo mucho respeto, no deja de ser alguien de la cuerda de Ferran Soriano y Marc Ingla. Por otro lado, Agustí Benedito es la tercera vez que se presenta. Todos ellos pertenecen al 'establishment' azulgrana.

P: Cuando usted dice que la suya es una candidatura independiente, ¿no tiene miedo de que puedan relacionar su pasado político con ciertos intereses dentro del club? Fue candidato a la alcaldía de Sant Cugat del Vallès por Demòcrates de Catalunya y previamente estuvo en la sector más independentista de Unió Democràtica.

R: Tuve una relación con la política, pero ya no la tengo. No creo en los políticos profesionales. Y ahora tengo unas creencias políticas, igual que dentro de la junta habrá otras, y el Barcelona es un club plural y comprometido con las libertades de Cataluña. Nuestro propósito es que tenga independencia política. Una candidatura independentista unitaria como la que propuso el otro día Joan Canadell, el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, no tiene sentido.

P: ¿Qué le parece la situación económica del club?

R: Puedes tener una bajada de facturación por la COVID-19 y no pasa nada. Lo solucionas con un préstamo si la cosa va bien. Pero otra cosa es que vayas pidiendo créditos para ir tapando agujeros y que, si sigues por este camino, llegue un momento en el que te obliguen a ser una Sociedad Anónima Deportiva (SAD) o a tener un grupo de inversión detrás que entre con capital, algo que da mucho miedo.

P: ¿Cuál es su proyecto para el Espai Barça?

R: El proyecto se debe hacer porque el Camp Nou ha quedado anticuado y el Barcelona necesita un estadio a su altura y un nuevo Palau Blaugrana. Si se hace bien, además, comportará unos ingresos extras para el club. El 'Matchday', como para los ingleses, debe ser una fiesta para el socio. Pero igual de rotundo me parece que es un proyecto que se tiene que hacer como que ahora hay que pararlo y estudiarlo. El préstamo de Goldman Sachs no se aguanta por ningún lado. Por otro lado, el socio debe tener mucho protagonismo en este Espai Barça y hay modelos de pago, como el 'blockchain', que pueden hacer que se convierta en propietario de un trozo del espacio.

P: ¿El socio pagaría parte del Espai Barça?

R: El Barcelona necesita una financiación para este proyecto. Esta financiación puede tener una parte bancaria y la otra ser a partir de pagos de los socios para que se sientan aún más partícipes del proyecto. Tiene menos riesgo esto que pedir préstamos.

P: ¿Y cuáles serían los réditos de esta inversión para los socios?

R: Lo estamos estudiando, aún no puedo detallarlo más.

P: ¿Cuál será su proyecto deportivo?

R: Los maestros de La Masia ahora mismo no están en La Masia. Nuestro directivo responsable del fútbol base será Carlos Sarto. La estructura técnica tiene que estar relacionada con el plantel, incluso el secretario técnico. Esto es compatible con disponer de cuatro o cinco grandes estrellas mundiales procedentes de fuera.

P: ¿Cuánto tiempo necesitarán para que el proyecto deportivo vuelva a ser ganador teniendo en cuenta las dificultades económicas que se encontrarán?

R: En el fútbol nunca se sabe, pero al socio se le tiene que explicar muy bien la situación desde el principio. Lo normal es que sea un proceso de dos o tres años.

P: ¿Mantendrá a Ronald Koeman como entrenador o tiene uno preestablecido desde hace tiempo como Víctor Font con Xavi Hernández?

R: Si lo hace bien, contaremos con Koeman. Pero lo que no puede hacer la junta directiva es hacerle un contrato de dos años porque provoca que la nueva junta tenga que comérselo. Por otro lado, quiero decir que yo con el entorno de Xavi Hernández hablo mucho y siempre será bienvenido si ganamos las elecciones. De todas maneras, nosotros siempre hemos dicho que confiamos mucho en García Pimienta, quien podría ser el nuevo Pep Guardiola.

P: El nuevo presidente se puede encontrar con el deseo de Leo Messi de marcharse del club. ¿Qué haría usted ante esta situación?

R: El nuevo presidente puede hacer cambiar de opinión a Messi. Estoy convencido de ello. Además, nos consta que es así. Nosotros hemos hablado con su entorno y le hemos pedido tranquilidad, porque habrá elecciones. Le quedan tres años de gran fútbol y puede ganar otra Champions con el Barcelona.

P: ¿Cree que Bartomeu tiene que dimitir antes del referéndum del voto de censura?

R: Rotundamente sí. Él y su junta directiva. Se lo está pidiendo una gran parte de la masa social. Pero no creo que lo haga y deberá celebrarse el referéndum y tenemos que ganarlo.

P: ¿Si su candidatura gana las elecciones, levantarán las alfombras?

R: Hay que hacer una auditoría y si hay alguna cosa mal hecha debe llevarse a cabo una acción de responsabilidad.