Pedrosa: “Tenía en mente que quería quedarme en el Espanyol”

Madrid, 13 oct (EFE).- Adrià Pedrosa (Barcelona, 1998) tiene claro cuál es el objetivo esta temporada: devolver al Espanyol a LaLiga Santander. El lateral izquierdo reconoce a EFE que sonó para varios clubes durante el mercado de fichajes, pero que se quedó porque tiene en su cabeza “ser un jugador importante” y “disfrutar del ascenso” con el club que quiere y que le ha dado todo.

Pedrosa atiende a EFE desde la concentración de la selección española Sub-21, a la que volvió tras una convocatoria ausente. Una llamada que le hizo sentir la confianza del seleccionador, Luis de la Fuente, quien le puso de titular en el primer partido contra Islas Feroe. Con la vista puesta en el presente, el catalán reconoce que ir a los Juegos Olímpicos “sería cumplir uno de los sueños” que tiene.

Pregunta: Volvió a una convocatoria de la Sub-21 y lo hizo como titular en el primer partido.

Respuesta: Estoy muy contento de haber vuelto porque en la anterior convocatoria no pude venir por una lesión y también tenía en la cabeza si el míster había visto otro lateral que lo hubiese hecho mejor en este tiempo… pero al final volví, fui titular y creo que me salió un buen partido. Muy contento.

P: Con la Sub-21 y con el Espanyol ya juega en defensa de cuatro. ¿Qué le pide Luis de la Fuente para asentarse ahí?

R: Al fin y al cabo somos defensas, así que lo primero es defender, pero mi perfil es más ofensivo. A la hora de atacar como el otro día en el que tuvimos mucho el balón, nos pide descaro, que lleguemos a línea de fondo y que cuando estemos en el borde del área chutemos; con grandes equipos es muy complicado llegar ahí y sobre todo para evitar contragolpes.

P: Hace casi un año hablamos y coincidió con la llegada de Pablo Machín y su defensa de cinco al Espanyol. Comentamos que le iba a beneficiar, pero eso ha quedado ya atrás. ¿Cómo se siente ya en una línea de cuatro?

R: La verdad es que ahora estoy más cómodo en defensa de cuatro. Sí que es verdad que con cinco vas a estar más arriba porque tienes toda la banda para ti con el extremo metido hacia dentro… me encuentro mejor en línea de cuatro con el extremo ahí para poder hacer paredes. También para llegar con velocidad porque al fin y al cabo el uno contra uno es bueno por mi velocidad, pero sí que es verdad que llegando desde atrás sorprendo mucho más.

P: Este martes se enfrentan a Kazajistán en un partido en el que si consiguen los tres puntos cierran la clasificación para el Europeo. ¿Sienten más presión por verlo tan cerca?

R: Para nada. El míster nos comenta que tenemos que ir partido a partido, que tenemos que hacer las cosas bien y mejorar los detalles o errores que cometimos contra Islas Feroe para que si se da el caso de que nos clasificamos estar al 100% para el Europeo.

P: Un Europeo que va a ser distinto, jugándose en dos meses distintos… ¿Se les hace raro?

R: Al fin y al cabo, a nosotros se nos está haciendo un poco raro todo. Estamos todos aquí en una burbuja y se hace todo complicado de cabeza porque no puedes hacer muchas cosas. Pero nos tenemos que adaptar y si nos clasificamos este martes ya pondremos la mente en el Europeo.

P: Luis de la Fuente ha demostrado la confianza que tiene en usted. ¿Le ha pasado por la cabeza ir a los Juegos Olímpicos?

R: Por mi cabeza sí que ha pasado. Sería cumplir uno de los sueños que tengo, pero eso está un poco lejos todavía. Me centro en el partido del martes porque si lo hago bien seguro que tendré más números y en currar cada día.

P: Habla de currar, también tiene que hacerlo en su club, el Espanyol. Tras un mercado en el que tuvo opciones de marcharse, decidió quedarse. ¿Por qué?

R: Sí que es verdad que soné en bastantes clubes, pero tenía bastante en mente que quería quedarme porque el Espanyol es el club que quiero, el club que me lo ha dado todo. Estoy muy contento, en casa, en Barcelona. Tengo esa espinita de intentar subir, que es el objetivo de este año. Cada partido nos hemos dado cuenta, aunque ya lo sabíamos, que va a ser complicado. Tenía esas ganas de quedarme y disfrutar del ascenso con el Espanyol.

P: La temporada pasada casi todos pensábamos cuando veíamos al Espanyol ahí abajo que se iba a salvar. ¿Qué supone para alguien perico como usted ver al Espanyol en Segunda?

R: El año pasado a lo mejor todos pensábamos eso por la calidad de jugadores que teníamos y el equipo que somos, pero el fútbol tiene estas cosas. Todos teníamos en nuestra mente cuando bajamos que este año iba a ser duro, pero que teníamos que conseguir el ascenso como fuese. Y lo estamos consiguiendo. De cinco partidos hemos ganado cuatro y empatado uno, estamos yendo por el camino.

P: ¿Cuán importante es que se haya quedado Raúl de Tomás?

R: Nos va a venir muy bien. Es un goleador, trabaja mucho y nos ayuda a todos a mejorar. Al fin y al cabo, tener a jugadores como él nos hace mejorar a todos. Estamos muy contentos de que se haya quedado.

P: A sus 22 años ha jugado ya en Tercera, Segunda B, Primera División y ahora Segunda. ¿Qué le puede aportar su experiencia en una categoría tan complicada?

R: Los partidos son muy complicados y los equipos en casa se hacen muy fuertes, cuesta mucho. Pero con 22 años he pasado por todas las categorías y esa experiencia se tiene que notar. Yo tengo en mi cabeza ser un jugador importante en el Espanyol este año y demostrar el nivel que tengo.

P: Vicente Moreno es el encargado de liderar el proyecto del Espanyol desde el banquillo. ¿Qué nos puede decir de él?

R: Cuando ya sonaba que podía venir a nosotros nos llegaron reseñas de que era un muy buen entrenador y que todo el mundo estaba muy contento con él, sobre todo en Mallorca. Personalmente muy bien, me ha dado su confianza. Cuando me recuperé de la lesión volví a entrenar bien y me puso de titular. La verdad que muy bien tanto personal como profesional, no solo él, todo el cuerpo técnico que ha traído.