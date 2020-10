Alfaro: "Tenemos que hacer un partido intenso y permanente" ante Uruguay

Quito, 11 oct (EFE).- El seleccionador de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro, aseguró este domingo que el próximo martes contra Uruguay su equipo tendrá que estar muy concentrado para un partido intenso en el que deberá acumular méritos para ganarlo, por la segunda fecha de las eliminatorias del Mundial de Catar 2022.

"Ante Uruguay tenemos que hacer un partido muy concentrado, atento, intenso y permanente para tratar de acumular los méritos para poder quedarnos con la victoria", dijo Alfaro durante una rueda de prensa virtual.

Insistió en que tratará "de hacer un partido acorde con las circunstancias", ante "un rival muy complejo, muy difícil, que tiene mucha experiencia, que juega muy bien en función de hacer desesperar a sus rivales para aprovechar los desequilibrios que uno pueda tener".

También dijo: "Tenemos que tener una claridad conceptual de que tenemos que jugar un partido de la misma manera como lo jugamos en Argentina, pensando en un partido largo, de principio a fin, porque nuestra ilusión es ganarlo, sin darle ventaja a Uruguay porque nos puede llegar a causar daño".

Indicó que Uruguay es un rival que tiene una idea de juego muy bien acabada, que en Quito tratará de sacar el mayor provecho posible a su experiencia y a la necesidad de Ecuador de salir a buscar un resultado.

Alfaro insistió en que "Ecuador cuenta con muchos argumentos para sustentar su ilusión de poderle ganar a Uruguay", porque el suyo es "un equipo con el que intentamos jugar de igual a igual contra cualquier rival".

"Uruguay siempre juega de la misma manera, de local, de visitante, en la altura o en el llano, que confía en la templanza, en la experiencia de muchos de sus jugadores, con gran disciplina táctica, saben lo que tiene y puede jugar, por lo que habrá que tener la capacidad para no caer en el juego de ellos", dijo.

Para eso -indicó- "habrá que imponer condiciones; eso no es muy sencillo, no se tiene que caer en la necesidad y urgencia por ganar, porque se puede caer en el desorden" y de eso el rival se puede aprovechar.

"Nuestro partido deberá ser con mucha capacidad defensiva, a sabiendas que defenderemos con poca gente en el fondo, por lo que nuestros defensas deberán ser muy aplicados para mantener el cero en nuestro arco y luego buscar desnivelar a una defensa que, de por sí, es complejo lograr desnivelarla", señaló.

Alfaro aseveró que hará pocos cambios a pesar de que en el partido ante Argentina quedaron algunos elementos golpeados, por lo que diseñará un once no solo pensando que el jugador esté adaptado a la altura, sino por el tipo de partido.

"La altura es un factor que se siente, pero no es decisivo, depende de la capacidad de un equipo que sepa administrarla y aprovecharla, pero ya Uruguay ha demostrado que ha superado obstáculos en la altura, por lo que la altura queda en segundo plano, dependerá del equipo que se tenga", precisó.

"El VAR vino para aclarar algunas cosas y, tal vez, para generar controversia en otras. Vi la filmación del VAR y, con todo respeto, insisto que no fue penalti el de Pervis Estupiñán, me parece fue una manera muy sencilla de justificar una sanción, lo vi en la cancha, vi el análisis del VAR; ojalá que en la letra fina hagan bien las cosas para no perder la esencia del fútbol", finalizó.