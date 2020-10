Luis Milla pide "tener los pies en el suelo" porque "esto acaba de empezar"

Madrid, 10 oct (EFE).- El centrocampista del Granada Luis Milla pidió tras el buen inicio de temporada de su equipo "tener los pies en el suelo", porque "esto es muy largo y acaba de empezar", dijo, y reconoció que la participación del conjunto rojiblanco en la fase de grupos de la Liga Europa es "un reto único" que tienen por delante.

"Estoy muy feliz porque desde que llegué todo son buenas noticias y buenas sensaciones, sabía que elegía el mejor sitio para seguir creciendo", indicó este sábado Luis Milla en una entrevista a los medios oficiales del club andaluz.

El centrocampista madrileño, que llegó este verano procedente del Tenerife, afirmó que su adaptación ha sido "rápida" porque "aquí todo el mundo te hace la vida muy fácil".

"Llegué a un proyecto muy ambicioso que sigue con ganas de hacer las cosas muy bien. Lo que se ve desde fuera es lo que es; el que ve fútbol se da cuenta de lo que significa este Granada. El día a día es como una familia, no hay secretos", añadió.

Luis Milla tiene claro que su función en el plantel que dirige Diego Martínez es "aportar para que el club siga creciendo con ambición" y dijo que tiene "mucha ilusión y muchas ganas de ayudar a un equipo y un cuerpo técnico que hace las cosas muy bien".

Recalcó que "hay que tener los pies en el suelo, pensar que esto es muy largo y acaba de empezar", aunque están "preparados para pasar momentos buenos y también momentos malos".

El medio del Granada, equipo que esta campaña debuta en una competición continental, reconoció que disputar la fase de grupos de la Liga Europa genera "mucha ilusión" tanto en él como "en el vestuario", porque "es algo que nunca ha vivido el club ni la ciudad, es un reto único".

"Las oportunidades llegan cuando tienen que llegar. Estoy muy orgulloso de la carrera que he tenido hasta ahora y de todos los sitios por los que he pasado, y agradecido a la gente que me ha ayudado a crecer", apuntó.

Luis Milla comentó que vive el fútbol "con pasión" y que le encanta "verlo, jugarlo y entrenar" para tratar de "ayudar siempre al equipo" y estar "preparado para aportar" cuando le toca jugar.