Luis Enrique prefiere su ataque a un 9 goleador que le condicione

Las Rozas (Madrid), 9 oct (EFE).- Luis Enrique Martínez, seleccionador español, afirmó que se queda con las "múltiples posibilidades" que le dan varios jugadores ofensivos de España antes que tener un 9 puro que sea referencia del gol como tienen otras selecciones.

"A todos los entrenadores nos encantaría tener a un goleador dije el otro día y, la verdad, es que yo prefiero lo que tengo a un jugador de 30 goles que me condicione todo el aspecto defensivo de la selección", manifestó recordando la frase que dijo en la víspera del amistoso ante Portugal cuando dijo que no tenía un futbolista del perfil Luis Suárez o Van Basten.

"Si miráis estadísticas a largo plazo, generamos ocasiones de gol y estoy encantado del equipo que tengo, las múltiples posibilidades que me dan varios jugadores. Me quedo con lo que tengo antes que tener una sola figura y gestionar otro tipo de cosas que benefician menos al equipo", añadió.

El seleccionador español advirtió del peligro que tiene Suiza pese a llegar a Madrid como colista de grupo. "Es una selección muy peligrosa que ha merecido mucho más en los dos partidos de Liga de Naciones. Es un equipo muy atrevido en ataque y defensa, que sale jugando desde atrás sin problema y que le encanta hacer situaciones de presión, capaz de llegar en pocos segundos a área y defender con pocos jugadores atrás".

Luis Enrique espera "un partido muy complicado", convencido de que la selección tendrá "que dar muy buena versión" para firmar el triunfo. En pleno momento de revolución en su equipo, con la entrada de muchos jóvenes, solo señaló a David de Gea, Sergio Ramos y Sergio Busquets como indiscutibles.

"No tengo una columna vertebral", reconoció. "En seis meses si están a un nivel bajo y aparece alguien a nivel superior, como seleccionador no puedo depender de lo de antes. No tengo un once tipo. Hay jugadores como el capitán (Ramos), que llevan toda la vida a un nivel top, que si sigue a ese nivel estará donde los últimos años como David o Busi", sentenció.