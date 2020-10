El Real Madrid defiende su condición de campeón en el primer tramo liguero

Madrid, 5 oct (EFE).- El Real Madrid ha comenzado LaLiga 2020/21 como concluyó el pasado curso, con similares argumentos futbolísticos, escasez de goles marcados y sobriedad atrás con un Thibaut Courtois salvador, que le han instalado en el liderato tras el primer tramo que da paso al parón de los partidos internacionales de las selecciones.

A falta de un artillero puro, que sigue sin aparecer por la plantilla blanca, con casi los mismos efectivos -tan solo la vuelta del noruego Martin Odegaard y Álvaro Odriozola y las salidas renombradas de Gareth Bale y James Rodríguez-, ha logrado sobreponerse a la extensa enfermería que no se vacía, en la que se encuentran hombres de la importancia de Eden Hazard, Toni Kroos o Dani Carvajal, sin olvidar a otros como Militao, el propio lateral vasco y jugadores que han tardado en estar a disposición como Marco Asensio y Lucas Vázquez.

Y lo ha hecho gracias principalmente al trabajo defensivo en el que ha sobresalido Courtois, determinante en casi todos los encuentros, como hizo para que el conjunto de Zinedine Zidane, en una recta final de pasada campaña marcada por la sobriedad, se enfundara su trigésimo cuarto título liguero. El Real Madrid ha conseguido dejar la portería a cero en tres de su cuatro partidos. Tan solo ha encajado en el Benito Villamarín ante el Betis, donde obtuvo la primera de las tres victorias seguidas que lleva en este momento.

Vinicius Jr., que esta campaña luce en su espalda el nombre de Vini Jr., ha logrado por primera vez en su carrera como madridista marcar en dos partidos seguidos. Pese a su palpable falta de gol, el joven brasileño, titular en dos de los tres partidos en los que ha participado, ha sido fundamental en los dos últimos triunfos contra el Valladolid y el Levante, porque Karim Benzema, indiscutible referencia y el 'titularísimo' en punta, no ha estrenado su cuenta hasta el minuto final del choque frente al cuadro valenciano en Villarreal.

Pasada la negra página del Etihad, Raphael Varane ha vuelto a ser el central solvente junto a Sergio Ramos, Ferland Mendy sigue por delante en el lateral izquierdo de Marcelo, Luka Modric parece haber renacido y acercarse a sus mejores momentos, Fede Valverde expone su vigor y Casemiro sigue siempre al 'quite' y a 'barrer' todo lo que puede en la faceta de contención. Conclusión, un empate y tres victorias: liderato.

COMIENZO AL RALENTÍ Y LA MALDICIÓN DEL LÍDER

LaLiga 2020/21 ha comenzado en cierto modo al ralentí. En las dos primeras jornadas se aplazaron tres encuentros por la participación de los clubes españoles en agosto en la resolución de las competiciones europeas. Y en la cuarta ocurrió lo propio con el Granada-Osasuna por la presencia del conjunto andaluz en la previa de la Liga Europa. La clasificación no se pondrá al día hasta el próximo año. De ahí que sea una clasificación, más que nunca, provisional.

En estas condiciones, el torneo liguero ha presentado hasta ahora cinco líderes. Los cuatro primeros, Valencia, Betis, Granada y Getafe, han sido incapaces de retener su puesto de privilegio. Todos perdieron al partido siguiente y entregaron el testigo. ¿Podrá retener el mando el Real Madrid a la vuelta de la competición tras el parón?

BROTES VERDES EN EL CAMP NOU PARADOS EN SECO POR EL COMPETITIVO SEVILLA, QUE SE POSTULA

La era de Ronald Koeman ha esbozado brotes verdes, un par de actuaciones convincentes, con goleada al Villarreal y triunfo de sacrificio y sobriedad en Vigo. Con el jovencísimo Ansu Fati pletórico y Leo Messi, tras las semanas de zozobra, 'enchufadísimo', el arranque del nuevo Barcelona ha sido esperanzador hasta que llegó el Sevilla a uno de sus feudos malditos, el Camp Nou, donde frenó la euforia y, de paso, expuso argumentos para, con su carácter competitivo, demostrar que es un equipo que, si no se despista y ya sin la trascendental presencia de Ever Banega, está en disposición de ser una alternativa de poder.

El conjunto de Julen Lopetegui, campeón de la Liga Europa, estuvo muy cerca de poner fin a su mala racha en el coliseo del Barcelona, que ha presentado en esta puesta en escena un fútbol más dinámico, aunque, como al resto de equipos 'continentales', aún le falta bastante para ponerse a punto en el apartado físico.

DOS EMPATES A CERO FRENAN EL IMPULSO DEL ATLÉTICO

Comenzó el Atlético de Madrid su presencia en esta Liga de forma pletórica, como un avión. Endosó un espectacular 6-1 al siempre incómodo Granada. Fue el día del debut estelar de Luis Suárez con la camiseta rojiblanca: una asistencia y dos goles.

Pero ese fulgurante comienzo del conjunto de Diego Pablo Simeone ha quedado atascado en dos igualadas sin goles ante el Huesca y el Villarreal. Lo peor es que ante el 'submarino amarillo' apenas llegó a inquietar a Sergio Asenjo. Es junto al Barcelona el equipo que menos goles ha encajado -tan solo uno-, pero pese a la llegada del artillero charrúa y a expensas de cerrar la plantilla definitiva le falta explotar de verdad todas las posibilidades ofensivas que tiene el equipo.

PELLEGRINI DESPIERTA AL BETIS

Aún con alguna sombra, principalmente en el Coliseum Alfonso Pérez, da la sensación de que el técnico chileno Manuel Pellegrini ha conseguido despertar al Betis y convertirlo en un equipo atractivo y con espíritu de luchar por donde se le espera desde hace tiempo.

Bajo la batuta de la zurda de clase de Sergio Canales y el empuje renacido de William Carvalho, Pellegrini tiene instalado a su Betis en la segunda plaza con nueve puntos, con tres victorias y dos derrotas.

REAL SOCIEDAD Y VILLARREAL, IRREGULARES AUNQUE PUJANTES

Dos de los equipos que representarán al fútbol español en la próxima Liga Europa, Real Sociedad y Villarreal, han completado un comienzo de curso irregular, aunque eso no les ha impedido presentar su pujanza a ráfagas, lo que les permite completar, en estos momentos, la zona Champions.

Imanol Alguacil tiene que lidiar con una plantilla mermada por una gran cantidad de bajas pero poco a poco vuelve a sacarle partido pese a la juventud de muchos de sus efectivos. David Silva, su nuevo gran reclamo para reemplazar la marcha al Real Madrid de Odegaard poco a poco va entrando en juego a la par que los Mikel Merino, Mikel Oyarzábal y compañía, los 'clásicos', imponen su fulgor.

En La Cerámica, donde Unai Emery dispone de una de las plantillas más y mejor reforzadas a priori, también ha habido dientes de sierra y ha entrelazado buenas presentaciones con otras decepcionantes.

EL VALENCIA, SIN REFUERZOS Y SIN FÚTBOL

Mucho trabajo tiene Javi Gracia por delante. Desde el principio ha admitido que no le han traído los refuerzos prometidos y que necesita la plantilla del Valencia, mermada notablemente en posiciones y nombres que fueron clave en campañas precedentes.

La situación se ha traducido, salvo en la goleada inicial al Levante y en el triunfo afortunado en San Sebastián, en un comienzo dubitativo con muy poco fútbol, resultados irregulares y con los jóvenes teniendo que 'sacar las castañas del fuego'.

EL CÁDIZ SE ACLIMATA LEJOS DEL CARRANZA, EL HUESCA PEORES RESULTADOS QUE MERECIMIENTOS

El retorno del Cádiz a la máxima categoría ha sido, curiosamente, feliz, lejos de su feudo del Ramón de Carranza, donde ha sumado seis de los siete puntos que tiene en su casillero, tras vencer en El Alcoraz al Huesca, otro recién ascendido, y ganar por primera vez en su historia liguera en San Mamés al Athletic.

Precisamente el cuadro oscense de Míchel Sánchez está sobresaliendo en este inicio. Pero todas las buenas sensaciones y buen fútbol no se traducen en victorias. El conjunto aragonés ha empatado cuatro de sus cinco partidos y en la mayoría mereció mucho más.

COMIENZA LA ZOZOBRA

Aunque LaLiga Santander no ha hecho más que empezar, empiezan a aparecer los apuros y la zozobra para los equipos que no logran despegar. El Valladolid, único que no conoce la victoria junto al Huesca, es colista con tan solo dos puntos; el Athletic, desconocido, es penúltimo con cuatro puntos, los mismos que el Levante.

El Alavés de Pablo Machín pudo al fin respirar con su primer triunfo de la campaña ante, precisamente, el Athletic; igual que el Eibar de José Luis Mendilibar hizo frente al Valladolid; el recién ascendido Elche de Jorge Almirón, con tan solo tres partidos jugados, ha unido un triunfo y un empate para, con tan solo un gol marcado, mostrarse en el escaparate de la elite; al contrario que el Celta, que ha ido de más a menos.

LOS GOLEADORES ESPAÑOLES, JUNTO A MAXI GÓMEZ, ABREN EL CAMINO

A la espera de que Leo Messi, el gran artillero de LaLiga en los últimos años adquiera su habitual velocidad de crucero, los delanteros españoles mandan en la tabla de goleadores junto al uruguayo del Valencia Maxi Gómez.

Con tres dianas está el charrúa junto a la gran promesa-realidad del fútbol español, el barcelonista Ansu Fati; un ilustre veterano como José Luis Morales (Levante); el buque insignia del Celta, Iago Aspas, que lucha por volver a la selección; así como los también internacionales Gerard Moreno y Paco Alcácer, la punta de lanza del Villarreal.

PAREJO, RAMOS, CANALES Y PAU TORRES LIDERAN LA TABLA DE PASES

El cambio de modelo impuesto por Koeman así como el hecho de haber disputado dos partidos menos ofrecen una inhabitual situación en la tabla estadística de LaLiga de pases. Ningún jugador del Barcelona figura en los primeros puestos. Aparece, decimonoveno, Sergio Busquets, con 119 completados de 223.

Así las cosas, Dani Parejo, uno de los grandes refuerzos del Villarreal, lidera la lista con un total de 334 pases completados de 373 en total, por delante del madridista Sergio Ramos (278-296), el encargado de iniciar el juego junto a Raphael Varane, mientras que el bético Sergio Canales aparece tercero con 249-294 por delante del central villarrealense Pau Torres (256-290).

LA POLÉMICA QUE NO CESA

Esta temporada no iba a ser menos y la polémica sigue presente jornada tras jornada. Sigue en todo lo alto la cuestión del videoarbitraje. Quien más y quien menos ya ha levantado la voz. Incluso a Pellegrini y a Joel Robles el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) les abrió expediente por sus manifestaciones sobre las decisiones arbitrales en el partido que el Betis perdió ante el Real Madrid (2-3) de la tercera jornada.

En los despachos también ha sido recurrente todas las semanas el conflicto entre la RFEF y LaLiga por la cuestión de los partidos de los viernes y de los lunes. El conflicto está a la espera de que el titular del juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid se pronuncie de nuevo, aunque emplazó a ambas partes a negociar de buena fe el calendario de la competición profesional. De momento, salvo en la jornada intersemanal que ha habido, la cuarta, tan solo ha habido encuentros los sábados y los domingos.

José Antonio Pascual