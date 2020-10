Del apagón del Atlético al liderato del Betis

Madrid, 3 oct (EFE).- De nuevo entre los altibajos insistentes de los últimos dos años, el Atlético de Madrid repitió 0-0 por segunda jornada consecutiva, reducido a la mínima expresión ofensiva por el plan de Unai Emery y su Villarreal, mientras el poder del liderato cambiaba de dueño: del Getafe, goleado por la Real Sociedad (3-0), al Betis, vencedor 0-2 en Mestalla contra el inconsistente Valencia.

El miércoles, en Huesca, la decepción rojiblanca quedó disimulada por su relevante cantidad de ocasiones en el tramo final. Este sábado, en su estadio, en el Wanda Metropolitano, donde hace menos de una semana comenzó el campeonato con un potente 6-1 al Granada, ni siquiera dispuso de tal excusa. Ni marcó gol ni se acercó a él.

Emery fue el ganador del partido. Sin duda. Se fijó en el mejor Atlético, el que surgió el pasado domingo ante el Granada; hizo una minuciosa disección de cada una de sus destrezas ofensivas; centró la atención de su equipo en ellas y promovió cada mecanismo y cada detalle para frenarlas hasta tal punto de apagarlas casi siempre.

Cubrió sus bandas -Moi Gómez pasaba de extremo ofensivo a lateral defensivo sin distracción-; le arrebató el juego entre líneas de Joao Félix, este sábado demasiado tendente a la izquierda; y le desconectó en su ataque, tan desasistido Luis Suárez que casi ni se le vio dentro del área contraria, donde habitualmente es infalible. El Atlético enlaza 19 jornadas invicto, pero igualó nueve de ellas.

El plan defensivo del Villarreal fue irrebatible. Le salió a la perfección. El Atlético no tuvo ninguna ocasión. Nada de nada. Lo más cercano fue algún intento de remate que no fue tal o algún centro cerrado. Nada más. Simples amagos en cualquier otro partido, pero este sábado en las crónicas porque no fue capaz de nada más.

Otro asunto fue el guión ofensivo del conjunto amarillo. Sí tuvo alguna ocasión, dos de Mario Gaspar, una desde lejos y otra desde dentro del área, repelidas ambas por Jan Oblak, y la actividad de Gerard Moreno, que promovió más que cualquier otro en ataque, pero ni le dio para ganar ni siquiera tampoco para aproximarse a ello.

EL BETIS REENCUENTRA LA CIMA... PROVISIONAL

Nadie ha alcanzado aún los nueve puntos que sí tiene el Betis, que reencontró el liderato y su provisionalidad, pendiente ya este domingo del duelo del Real Madrid en Valencia, y que no se parece en nada, o casi nada, al que terminó la pasada Liga sin ningún objetivo en el horizonte y doblegado casi cada vez que jugaba fuera de casa.

El Betis de Manuel Pellegrini, que había perdido sus dos últimos encuentros, el más reciente con un 3-0 en Getafe en el primer tiempo, ha ganado tres de cinco partidos en esta Liga.

Y el Betis de la segunda vuelta de la pasada temporada venció los mismos encuentros en 19 citas. La diferencia es evidente, aunque tenga muchos de los mismos futbolistas de entonces, como Sergio Canales o Cristian Tello, los goleadores en el 0-2 en Valencia.

Su rival, en cambio, evidencia un problema que ya era visible. Tiene siete puntos, ganó la pasada jornada, pero las dudas son reiterativas, más aún en su estadio y más aún en su defensa, con una debilidad que atrae y aprovechan sus adversarios. Javi Gracia tiene trabajo en el Valencia, que necesita más firmeza de la que tiene.

EL RELANZAMIENTO DE LA REAL Y LA CAÍDA DEL GETAFE

La jornada relanzó a la Real Sociedad. Derrotada por 0-1 en la última jornada por el Valencia, este sábado superó al líder en el campo y en la clasificación. Ganó 3-0 al Getafe, aunque el marcador quizá expresó mucho más superioridad de la que hubo sobre el terreno del Reale Arena, donde el triunfo lo abrió un penalti desafortunado.

Mathias Olivera pasaba por allí, por el área, en el repliegue, cuando se encontró con un centro del que intentó quitar el brazo, pero no lo logró a tiempo. Una pena máxima que admite algunas interpretaciones sobre su intención o su rigurosidad. Pero es mano. Y penalti. Mikel Oyarzábal, con la zurda, aprovechó tal ocasión.

No sentenció hasta ya el tramo final, cuando Mikel Merino y Portu, en el 79 y el 81, por ese orden, agrandaron la diferencia y el castigo para un liderato fugaz del Getafe, aunque con la circunstancia de que aún tiene un partido menos que cuatro de los cinco equipos que le preceden en la tabla (Betis, Real Sociedad, Villarreal y Valencia), salvo el Real Madrid, con la cima al alcance este domingo, cuando visita al Levante. Necesita ganar.

HUESCA Y VALLADOLID, AÚN SIN VICTORIAS

Y ganó el Eibar, que no había vencido ninguno de sus cuatro encuentros precedentes en esta edición de LaLiga Santander. El conjunto azulgrana se impuso al Valladolid (1-2) en el estadio José Zorrilla con la complejidad que eso conlleva. Nada mas Barcelona, Real Madrid, Sevilla y Athletic ganaron allí la pasada temporada.

El triunfo, incluso en inferioridad numérica, lo firmó en el minuto 90 Kevin Rodrigues con un cabezazo, pero no habría sido posible sin una nueva intervención decisiva de Marko Dmtrovic, que paró un penalti a Sergi Guardiola con 1-1. El argentino Esteban Burgos había anotado el 0-1 de penalti y Toni Villa logró el 1-1.

No ha vencido aún en LaLiga Santander el Valladolid. Ni tampoco el Huesca, que méritos aparte, porque los ha hecho en algunos partidos para haber vencido, empató a cero en su visita a Elche. Es su tercera igualada seguida y la cuarta en cinco duelos del equipo de Míchel: "En resultados aún no somos el equipo que queríamos ser".

Iñaki Dufour