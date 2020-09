Fran García: "Marcelo es un referente, su consejo fue que confiara en mí"

Madrid, 30 sep (EFE).- Fran García, lateral izquierdo del Rayo Vallecano, declaró a EFE que Marcelo Vieira, con el que coincidió en el Real Madrid, es su "referente" como futbolista y desveló que, durante el tiempo que coincidieron, el brasileño le dijo, a modo de consejo, que confiara en sí mismo y no cambiara su personalidad.

Fran García (Bolaños de Calatrava, Ciudad Real; 1999) está cedido en el Rayo por el Real Madrid. A las órdenes de Andoni Iraola está siendo titular y uno de los jugadores más importantes en este tramo inicial. Su sueño es regresar al conjunto blanco, con el que debutó en Copa del Rey en diciembre de 2018, aunque ahora está centrado en hacer una buena temporada y pelear por el ascenso a Primera.

P: ¿Qué tal estos primeros meses en el Rayo?

R: Muy bien. Estoy contento con la adaptación, con los compañeros y con todo el personal del club. Estoy agradecido porque que la gente te trate tan bien sin apenas conocerte es para estar feliz.

P: ¿Le ha llamado algo especialmente la atención?

R: El trato que tienen entre todos, que parece una familia. Entras ahí y ves que todo el mundo va a una, que todos se llevan bien y no hay ningún problema.

P: Andoni Iraola disputó como futbolista más de 500 partidos con el Athletic. ¿Cómo es tenerle de entrenador?

R: Como entrenador no puedo decir nada malo. Estoy muy contento porque contara conmigo para este proyecto. Las sensaciones son buenas en este comienzo y espero que se sigan manteniendo y proyectando el máximo tiempo posible.

P: ¿Qué le pide Iraola?

R: Me dice que me esfuerce, que sea un jugador fuerte y rocoso a la hora de superar y en ataque que lo haga como lo hacia en el Real Madrid. Que aproveche espacios con mi velocidad y desequilibrio y lo haga como sé, porque estoy en esta situación por mi bagaje.

P: ¿Ve al Rayo peleando por el ascenso?

R: Sí, el Rayo siempre ha estado en esos puestos y este año sigue igual. El equipo tiene ganas, ambición y queremos cumplir ese objetivo tan deseado.

P: ¿Cómo es entrar en un vestuario en el que hay jugadores como Mario Suárez u Oscar Trejo a los que vería por la tele?

R: Estoy contento porque de estar en un equipo que éramos todos de la misma edad, con una diferencia de dos años, y ahora entrar y ser de los más pequeños es complicado. Me han ayudado mucho y la verdad es que estoy encantado de esta oportunidad. No pido más, solo encontrarme bien para ayudar al equipo.

P: ¿Qué tal con los jóvenes como Martín o Montiel?

R: Los conocía de jugar contra ellos y hay muy buen trato. Son buena gente y se han portado bien conmigo desde que llegué.

P: Vallecas siempre ha tenido buen ambiente de público. ¿Cómo es jugar sin aficionados?

R: Es raro, pero hay que acostumbrarse a esta situación complicada y pedir que se mantenga de la mejor manera posible. La situación está descontrolada, pero espero que podamos volver a la normalidad lo antes posible. Ojalá tengamos pronto el apoyo de todos los rayistas desde la grada y conseguir el objetivo que buscamos.

P: ¿Qué le está pareciendo Segunda?

R: Sabía que Segunda era una categoría muy complicada y muy igualada, pero hasta que no lo vives no te das cuenta de ello. Tienes que trabajar en cada entrenamiento, dejarte todo cada minuto porque se exige mucho y la diferencia la marcan los pequeños detalles y hay que tenerlo en mente.

REAL MADRID

P: Tuvo ofertas de Primera y del extranjero. ¿Por qué el Rayo?

R: El proyecto me gustó mucho. El Rayo mostró mucho interés y me hacía ilusión. Llevaba tiempo en Madrid viviendo. Al Rayo lo vi con buenos ojos y Segunda es una categoría complicada, estricta, pero estoy contento de haber llegado al Rayo. Quiero tratar de sacar mi mejor versión para el equipo, crecer como jugador y ojalá pueda volver al Real Madrid en el futuro.

P: Tiene contrato con el Real Madrid hasta 2023. Supongo que ese sueño no se pierde

R: Soy del Real Madrid desde niño. Me ha ayudado mucho, me ha dado una oportunidad desde pequeño y la agradezco de corazón.

P: El dueño del lateral izquierdo del Real Madrid desde hace años es Marcelo

R: Es un referente para mi, tanto en posición como compañero, por el trato que me ha dado. Le deseo lo mejor. Nos ha ayudado mucho a los jóvenes para el día que demos el paso.

P: ¿Qué ha aprendido de Marcelo?

R: Me decía que confiara en mí mismo y que nadie me cambie. Que he llegado hasta aquí por lo que he hecho y que no debo cambiar mi personalidad por llegar a un sitio o ser el pequeño. Debo tratar de ser la misma persona. Se ha portado muy bien conmigo, me acogió, me dio consejos de situación de juego y se lo agradezco.

P: Reguilón, como canterano, parecía que se podía quedar. ¿Es difícil ser de la cantera y quedarse en el Real Madrid?

R: Si se hubiera quedado me hubiera gustado, pero en su situación deportiva no entro. El Real Madrid es el más grande del mundo, tiene mucha exigencia y no es fácil llegar de la cantera, aún habiendo pasado por otros grandes equipos. Siempre exige lo mejor, tiene a los mejores jugadores y hay que esperar el momento adecuado y si llega la oportunidad aprovecharla.

P: ¿Hay otro lateral izquierdo que le guste?

R: Por cercanía de edad y su forma de juego Alphonso Davies, del Bayern de Múnich.

SOLARI Y ZIDANE

P: Su debut se produjo con Santiago Solari el 6 de diciembre de 2018 en Copa del Rey contra el Melilla. ¿Qué recuerda?

R: Tenían una plantilla muy larga, yo suplía una pequeña molestia de Reguilón y Marcelo estaba rindiendo muy bien. Me quedé con la alegría de debutar con el primer equipo pero aproveché ese momento de gloria y ahora solo me queda trabajar para que se conviertan en más.

P: ¿Qué aprendió de Solari?

R: De Solari me quedó el gen de pelear y sacar lo mejor de ti mismo. Aunque las cosas no vayan bien, me decía que hay que tener la mente positiva y pelear hasta el final. Es un gen que también nos da el Real Madrid. Siempre hay que dejar todo por la camiseta que llevas y darlo todo en cada momento porque al igual que yo hay muchos jugadores que les gustaría estar en mi situación.

P: ¿Cómo fue entrenar a las órdenes de Zidane?

R: Un placer y un orgullo inmenso. No teníamos mucho trato con ellos porque subíamos de nuestro vestuario para empezar el entrenamiento, pero con nosotros, tanto jugadores como cuerpo técnico, se portaron muy bien. No puedo tener ninguna queja. Yo subí, aproveché mi oportunidad y trato de disfrutar porque me gusta lo que hago.

P: ¿Le dijo algo Zidane antes de salir?

R: No, prácticamente no había mucho trato con él. La dirección deportiva me deseó suerte y me pidieron que aprovechara la oportunidad.

EL CASTILLA CON RAÚL

P: En el Real Madrid Castilla coincidió con Raúl González

R: Empezó con nosotros el año pasado. Fue una temporada un tanto irregular por los temas del coronavirus pero estoy muy contento. A mí me ayudó mucho estar con él, mejoré muchas facetas por perseverancia y estoy muy contento con su trabajo.

P: ¿Le ve con recorrido en el Real Madrid?

R: Sí, está ahí para eso. Se ve que puede, que tiene ganas y que va con ello a por todo.

P: ¿Le quedó la espinita de no debutar en Liga?

R: Sí, pero me quedo con que debuté en Copa y mi trabajo estuvo bien en ese partido. Desde entonces he seguido trabajando a la espera de que lleguen más momentos y teniendo suerte convertir ese momento de alegría en muchos más.

David Ramiro