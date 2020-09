Quince ligas europeas permiten el acceso limitado de espectadores

Madrid, 28 sep. (EFE).- Quince ligas europeas permiten la asistencia de público a los estadios con limitaciones, por porcentajes de la capacidad de su aforo o por una cifra concreta de espectadores, salvo la de Lituania, que no ha fijado un tope aunque su campeonato debe disputar las últimas jornadas de la campaña 2019-20.

El último informe actualizado de la Asociación de Ligas Europeas (EPFL) refleja el inicio de la temporada 2020-21 en una veintena de ellas, salvo Noruega, Suecia, Lituania, Letonia y Finlandia, que aún no han acabado la anterior, y otras como Israel, donde no hay actividad deportiva de equipos, Azerbaiyán y Kazajistán, que no tienen fecha.

España, Inglaterra, Portugal, Escocia, Turquía, Grecia, Rumanía, Serbia y Ucrania no han abierto las puertas de sus estadios al público, aunque la liga lusa podría concretarlo en unos días con las autoridades sanitarias del país.

La "Premier" lo programó para el próximo jueves 1 de octubre, pero la evolución de la pandemia ha paralizado esta posibilidad.

Ligas con temporada 2020-21 empezada:

- Austria (11-sep). Un máximo de 3.000 personas en función de la situación epidemiológica. 5 cambios permitidos.

- Bélgica (7-ago). De 1.500 a 10.000 personas. 3 cambios.

- República Checa (22-ago). Hasta 2.000 personas divididas en sectores (1.000) con accesos propios. Los clubes deciden sobre la venta de entradas a la afición visitante. 5 cambios.

- Dinamarca (30-ago). Aumento progresivo. Sentados con un metro de separación en secciones con un máximo de 500 espectadores. Control sobre los aficionados que viajan. Pendiente de aprobación 5 cambios.

- Inglaterra (12-sep). Previsto para el 1 de octubre y aplazado por el aumento de casos. 3 cambios.

- Alemania (18-sep). Permitida asistencia hasta el 20% de la capacidad de los estadios, condicionada a que la cifra de contagio en la región esté por debajo de 35 por 100.000 personas. La autorización depende de las autoridades sanitarias regionales. 5 cambios.

- Grecia (12-sep). Perta cerrada con un máximo de 300 personas por campo (staff, jugadores y operadores). 5 cambios.

- Francia (22-ago). Hasta el 30 de octubre está prohibido organizar eventos con más de 5.000 persona. En la "zona roja" del país la limitación es de 1.000 aficionados. 5 cambios.

- Rumanía (22-ago). Sin público y con máximo de 240 personas. 5 cambios.

- Portugal (29-ago). Reiniciada sin público. La Liga ha desarrollado un plan para la vuelta gradual -1.000, 2.500 y 5.000- y tiene previsto reunirse con las autoridades sanitarias el próximo 5 de octubre. 5 cambios.

- Polonia (22-ago). División en 3 zonas (verde -50% de capacidad de estadios- amarilla -25%- y roja -sin público-). Los clubes deben presentar un plan de acceso para obtener autorización. 5 cambios.

- Países Bajos (17-sep). Entre un 15% y un 35% de aforo. 5 cambios.

- Italia (19-sep). Provisionalmente 1.000 espectadores desde la primera jornada. 5 cambios.

- Rusia (19-ago). La liga empezó con un 10% de la capacidad de los estadios y en algunas zonas se ha elevado al 25%. En Moscú se permite un 30% y hay negociaciones para vender un 5% de entradas a los aficionados visitantes. 5 cambios.

- Escocia (1-ago). Sin público. 5 cambios

- Serbia (1-go). Sin público.

- Eslovaquia (8-oct). Algunos estadios permitirán 1.000 aficionados y otros 500. 5 cambios

- España (12-sep). Sin público. 5 cambios.

- Suiza (18-sep). Dos tercios de la capacidad sin público visitante. 5 cambios.

- Turquía (11-sep). Sin público hasta la segunda parte de la temporada. 5 cambios.

- Ucrania (22-ago). Sin público. 5 cambios.

- Irlanda del Norte (17-oct). Por decidir.

== Ligas con temporada 2019-2020 pendiente:

- Lituania (Fecha finalización 31-oct)

Sin límite de asistentes desde el 1 de septiembre, pero con 1 metro de distancia, mascarilla obligatoria y registro de espectadores.

- Letonia (Fecha finalización 9-nov)

Máximo de 3.000 espectadores con 2 metros de distancia.

- Finlandia (Fecha finalización 22-nov)

Con público y distancia de seguridad.

- Suecia (Fecha finalización 6-dic)

Pendiente de decidir.

- Noruega (Fecha finalización 20-dic)

Pendiente de decisión

== Ligas sin actividad:

Israel: Prohibidas todas las actividades deportivas de equipo.

Azerbaiyán

Kazajistán.