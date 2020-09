"Un golpe muy fuerte", dice la APF sobre la inhabilitación al presidente de Olimpia

Asunción, 28 set (EFE).- El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, calificó de "golpe muy fuerte" para el fútbol del país sudamericano la inhabilitación de por vida de la FIFA al presidente del Olimpia Marco Trovato por manipulación de partidos y falta de cooperación durante el procedimiento disciplinario.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA anunció este lunes la sanción, que también incluye una multa de 100.000 francos suizos (107.000 dólares) al presidente de Olimpia, el club más laureado de Paraguay y ganador de los torneos Apertura y Clausura tanto en 2018 como en 2019.

"Para nosotros es un golpe muy fuerte y vamos a tratar de ir reencausando todo para de vuelta elevar el nivel del fútbol paraguayo", dijo Harrison en una rueda de prensa en la sede de la APF.

"Nadie puede negar lo que significa el club Olimpia a nivel país y como uno de los clubes mas importantes del fútbol paraguayo, todo lo que le pase al Olimpia nos preocupa y nos ocupa", declaró Harrison.

Respecto a la sanción de la FIFA, el titular de la APF añadió que "la transparencia no es negociable y el proceso que empezó en 2015 (en alusión al inicio de su gestión) no se va a detener, debemos estar a la altura para ser respetados a nivel mundial".

No obstante, el asesor jurídico de la APF, Gerardo Acosta, dijo que el ente no abrirá una investigación propia en cuanto que desconoce los detalles de la investigación de la APF y a que la sanción afecta a Trovato y no al conjunto de Olimpia.

La inhabilitación a Trovato por parte de la FIFA deriva de una investigación de posibles amaños en partidos por parte del histórico club paraguayo en los años 2018 y 2019.

La federación internacional señaló en un comunicado que Trovato dispone de un plazo de diez días para solicitar el fundamento íntegro de la sentencia y podría recurrirla ante la Comisión de Apelación de la FIFA.

En noviembre del año pasado medios paraguayos relacionaron a Trovatto con Apostala, la principal firma de apuestas deportivas que opera en Paraguay, lo que llevó a un tenso enfrentamiento entre el directivo y la Asociación Paraguaya de Fútbol.

La de Trovato es la tercera sanción más dura contra un dirigente paraguayo por parte la FIFA en los últimos años.

En septiembre de 2018 suspendió de por vida al expresidente de la APF y de la Conmembol Juan Ángel Napout, un mes después de que la justicia de EE.UU le condenara a nueve años de prisión por fraude y asociación ilícita dentro del caso conocido como FIFAGate.

A esa inhabilitación precedió la de Ramón González Daher, quien en abril de 2018 perdió la demanda que interpuso ante el Tribunal Superior de Arbitraje (TAS) para revertir su expulsión definitiva del fútbol por no haber superado el examen de integridad de la FIFA.

González Daher, exvicepresidente de la APF, de la que fue presidente por un breve período en 2016, está procesado junto con su hijo Fernando por usura y lavado de dinero y ambos recuperaron la libertad en mayo pasado tras seis meses de prisión preventiva.