El día que Granada y Malmoe unieron a los hermanos Maradona

Granada, 28 sep (EFE).- El Granada se enfrentará este jueves, por una plaza en la fase de grupos de la Liga Europa, al Malmoe sueco, un conjunto que forma parte de la historia del club andaluz al ser hace 33 años el rival en el encuentro en que el astro mundial Diego Armando Maradona vistió la elástica rojiblanca y coincidió con sus hermanos Hugo y Lalo.

El 15 noviembre de 1987 es una de las fechas más significativas en los casi noventa años de historia del Granada, ya que fue el día en que los tres hermanos Maradona (Hugo, Lalo y Diego Armando) jugaron juntos un partido de fútbol en España.

Fue en el antiguo Los Cármenes y el objetivo oficial del choque era rendir homenaje a la familia Maradona, aunque en realidad el club español lo que quería era aprovechar la recaudación de la cita para abonar al Boca Juniors argentino el traspaso de Lalo, recién fichado por los granadinistas

Diego Armando, que por aquellos entonces triunfaba en el Nápoles italiano, pero disputaba partidos de exhibición por medio mundo a cambio de millonarias cantidades y aceptó jugar gratis.

Incluso, le cedió su '10' en la camiseta rojiblanca a Lalo para enfundarse el '9', un hecho prácticamente único en la carrera del astro argentino, siempre asociado al '10' de su casaca.

La iniciativa fue un éxito, ya que la ciudad se volcó con el acontecimiento y el Granada se impuso al Malmoe por 3-2, con un tanto de Lalo y otro de Diego Armando, este último de falta directa, además de que la entidad obtuvo del choque el rendimiento económico esperado.

El futuro no fue tan próspero, ya que Lalo no pudo triunfar en un Granada que, con Joaquín Peiró en el banquillo, acabó descendiendo esa campaña de Segunda a Segunda B, iniciando un periplo de 22 años seguidos alejado de la élite al no retornar a la categoría de plata hasta 2010.

Los tres hermanos Maradona coincidieron vistiendo la camiseta del Granada ante el Malmoe, y los tres han recordado en varias ocasiones que ése fue uno de los días más felices de sus carreras como futbolistas al juntarse en un terreno de juego y en el mismo equipo con sus consanguíneos.

Lalo Maradona comparte con asiduidad en las redes sociales recuerdos de su carrera y de la de sus hermanos, con referencias tanto a ese encuentro como a su "linda etapa" que vivió en el Granada.

Desde ese lejano 1987, para todo aficionado del Granada el Malmoe está asociado de forma obligatoria a ese partido y a la inolvidable imagen de Diego Armando Maradona jugando y marcando un gol con la camisola rojiblanca horizontal.

Este jueves se vuelven a enfrentar por primera vez desde entonces, 33 años después, el conjunto sueco y el club de la ciudad de La Alhambra en otro encuentro que, pase lo que pase, también pasará a formar parte de la historia de la entidad andaluza.

No estará en esta ocasión el 'Pelusa', aunque sí cuenta el equipo con otro Diego, tan venerado e idolatrado por el granadinismo como lo fue, y lo sigue siendo, el mayor de los hermanos Maradona en lugares como Nápoles o Argentina.

Porque este Granada es el Granada de Diego Martínez, el joven técnico gallego que ha llevado al equipo en dos años de Segunda División a la competición continental y que el jueves se jugará ante el mejor equipo de Suecia alcanzar la fase de grupos de la Liga Europa.

El Malmoe, el conjunto ante el que Diego Armando fue por un día jugador del Granada, es ahora el último escollo en el camino del club nazarí hacia uno de los mayores hitos de su historia. Y seguro que los Maradona van con el Granada de Diego.

