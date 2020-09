Juzgado de Madrid rechaza la cautelar que pedía el Dépor para parar Liga

A Coruña, 22 sep (EFE).- El juzgado central de lo contencioso-administrativo número 1 de Madrid ha rechazado la cautelar que pedía el Deportivo para parar LaLiga al considerar que no se han acreditado "cuáles serían los daños de carácter irreparable" que tiene para el equipo gallego haberse quedado fuera del calendario de Segunda División.

En su auto, que ha adelantado Cope Coruña, la magistrada considera que "la cautelar debe ser rechazada por no cumplirse los presupuestos imprescindibles para su concesión".

Entiende que "no concurre apariencia de buen derecho alguna en los términos que puede ser esta apreciada en la pieza cautelarísima" ya que, sostiene, "sin prejuzgar el fondo del asunto" no se puede "prescindir de la presunción de validez del acto administrativo" que determinó que el calendario de Segunda fuera de 22 equipos y no de 24 como pretendía el Dépor.

La jueza sostiene que nada impide que "una eventual sentencia estimatoria no pudiera deducir restituir los derechos e intereses legítimos afectados por la resolución impugnada".

"No se han acreditado en modo alguno cuáles serían los daños de carácter irreparable que se le irrogarían. En todo caso, se trataría de perjuicios de naturaleza económica y consecuentemente, plenamente reparables dada la solvencia de la Administración General del Estado", arguye en el auto.

También explica que "la ponderación de intereses no puede bascular en favor de los particulares de un solo equipo en detrimento de 22 participantes" ya que eso podría causar "un perjuicio inestimable a los legítimos intereses" de esos equipos que forman parte de la categoría de plata.