Clerc: "Si no estás preparado, Osasuna te puede pasar por encima"

Valencia, 22 sep (EFE).- El defensa del Levante Carlos Clerc subrayó este martes la dificultad del partido del próximo domingo en El Sadar ante Osasuna, un equipo que "te puede pasar por encima" si no estás preparado para "ese tipo de batalla" pese a la ausencia de público.

"Tenemos que estar preparados para ese tipo de batalla porque ellos buscan ese partido y has de estar preparado porque como no lo estés y no sepas a lo que vas, pues te puede pasar por encima", dijo Clerc en los medios oficiales del Levante.

El defensa catalán confesó que deben "echar un ojo al partido del año pasado" para saber qué pueden encontrarse y lamentó la derrota sufrida la pasada temporada después de haber hecho "un partidazo".

"Fue un partido como esperábamos, de mucho juego directo, de mucha verticalidad, de muchos centros y disputas y se nos escapó en los últimos detalles en los últimos minutos y eso nos puede servir para este año", señaló.

Sin embargo, Clerc comentó que cree que a su favor juega el hecho de que el partido se vaya a celebrar sin público y sin "esa presión extra que genera" a los rivales.

"En este tipo de equipos del norte y en especial Osasuna, que lo conozco, es un puntito que ellos tenían muy a su favor", destacó el exjugador de Osasuna.

El defensor catalán reconoció que "lo peor que te puede tocar es una semana de descanso" después de una derrota, como la sufrida en Mestalla ante el Valencia en el estreno de LaLiga, "porque quieres jugar cuanto antes para quitarte esas malas sensaciones".

"La conclusión es que por qué sintiéndonos tan cómodos en un campo de fútbol, sobre todo en la primera parte, te vas con una sensación muy mala. Los errores te condenan y creo que eso no puede pasar porque tiras por la borda el buen trabajo que venías haciendo", enfatizó.

Además, Clerc explicó que es bueno que en el Levante exista "una competencia grande" porque eso significa que "tienes que ganarte el puesto cada semana y estar al cien por ciento porque si no, te pasan por delante".

"Es una manera de que todo el mundo esté enchufado y que todo el mundo esté a su máximo nivel. Va a ser un año duro pero creo que eso hace crecer al equipo y lo cogemos con ganas", finalizó.