Reguilón se despide de su "casa" el Real Madrid, "enamorado" del Sevilla

Redacción deportes, 20 sep (EFE).- Sergio Reguilón se despidió doblemente en las redes sociales, de la que "siempre" será su "casa", el Real Madrid al que ingresó con 7 años, y el club del que se ha "enamorado", el Sevilla en el que estuvo cedido la pasada temporada y donde su nivel propició un traspaso al Tottenham inglés.

"Madridistas quiero daros las gracias a todos por estos años. He aprendido a hacer lo imposible posible. Desde los 7 años defendiendo su escudo. El Real Madrid siempre será mi casa. Gracias, ¡Hala Madrid!", escribió sobre un vídeo con imágenes del Real Madrid, sus éxitos y alguna acción suya con el primer equipo.

Con el mismo sentimiento Reguilón dejó su despedida del Sevilla, equipo en el que triunfó la pasada temporada y gracias al que alcanzó la condición de internacional con la selección española.

"Me toca despedirme de mi Sevilla. Quiero dar las gracias al club por confiar en mí, a mis compañeros, al cuerpo técnico, al mister, y sobre todo a la afición por el cariño y el apoyo", escribió sobre una imagen con la copa de la Liga Europa recientemente conquistada.

"Ha sido una temporada inolvidable y realmente me he sentido como en casa. Lo he dado todo en el campo y me voy feliz y orgulloso de haber conseguido los dos grandes objetivos: la Europa League y la clasificación para la Champions. Me voy enamorado del club y de la ciudad. Aquí tenéis un sevillista más. ¡Vamos mi Sevilla!", sentenció.