Thiago: "Coutinho y Xabi Alonso me ayudaron a tomar esta decisión"

Londres, 19 sep. (EFE).- Thiago Alcántara, nuevo jugador del Liverpool, aseguró que pidió consejo a Philippe Coutinho y a Xabi Alonso sobre la decisión de llegar al conjunto inglés.

"Gente como Philippe Coutinho y Xabi Alonso me ayudaron mucho para decidirme a dar este paso. Más que el aspecto deportivo, preguntaba por el tema familiar. ¿Cómo es la ciudad? ¿Adónde se puede ir?", explicó el español en una entrevista con los medios oficiales del club.

Thiago, que coge el dorsal número 6 en el Liverpool, también habló sobre cómo vivió las últimas horas en el Bayern de Múnich, antes de cerrar el acuerdo con los Reds.

"Si te digo la verdad, ha sido duro, porque he estado en el Bayern durante siete años y desde el primer día hasta el último he estado sorprendido por el club, por la gente y por la ciudad. Ha sido muy difícil dejarlo, pero al final me venía aquí. La decisión estaba tomada", reflexionó.

Sobre Anfield, el templo del Liverpool, Thiago recordó cómo fue visitarlo en la Champions 2019 y su primera vez hace bastante más tiempo.

"La primera vez que estuve aquí fue cuando tenía cinco o seis años. Mi padre jugó contra el Liverpool con el Celta de Vigo, creo que fue en la Copa de la UEFA. Nunca he sido aficionado de muchos equipos, era aficionado del fútbol. Me sorprendió la gente aquí, cómo vivían el fútbol, fue un shock para mí", afirmó el mediocentro.