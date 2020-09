Cavani, fuera de la lista de Tabárez, pero podría jugar ante Chile y Ecuador

Montevideo, 18 sep (EFE).- El delantero Edinson Cavani, actualmente sin equipo, es la ausencia más llamativa de la lista de reservados del exterior que este viernes difundió el seleccionador de Uruguay, Oscar Washington Tabárez, para los partidos de las eliminatorias del Mundial de Catar 2022 contra Chile y Ecuador.

El salteño, que a finales de junio dejó de pertenecer a la disciplina del Paris Saint Germain francés y desde entonces busca resolver su futuro, podría jugar, no obstante, los partidos del 8 y 13 de octubre, respectivamente, ya que el propio seleccionador ha dicho que, por su situación actual, no debe avisar a ningún club de manera anticipada.

Otra ausencia destacada, aunque obligada por cuestiones físicas, es la del portero titular Fernando Muslera, quien sufrió una fractura de tibia y peroné en junio pasado defendiendo la meta del Galatasaray durante un partido de la Liga turca.

En la lista de 26 reservados del exterior debuta el delantero Diego Rossi, de Los Angeles FC de la liga estadounidense, y se incluyen los ya habituales Luis Suárez, Fede Valverde, José María Giménez, Diego Godín, Maxi Gómez o Nahitán Nández.

Pese a la situación particular de algunos seleccionados, como Suárez, Godín o Campaña, que tienen contrato con sus respectivos clubes pero no juegan, podrían salir de inmediato o, como el caso del guardameta, se entrena en Maldonado (Uruguay) pese a tener ficha con el Independiente argentino, integran la lista porque, como dijo Tabárez en una entrevista con Efe, va a "relativizar" esos casos.

"Si un jugador, por ejemplo, lo tengo que citar y no está jugando tanto, no va a ser algo decisivo como pudo ser en otra oportunidad. Está por encima de eso lo que me ha dado el jugador, lo que yo conozco, lo que sé de cómo es como persona, lo que lucharía por atenuar las carencias que puede tener en su forma", declaró.

En el regreso de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022, Uruguay recibe a Chile el 8 de octubre en el Estadio Centenario y visita a Ecuador el 13 en Quito. Para ello, el grupo se concentrará para el comienzo de los entrenamientos el día 5 en el Complejo Celeste.

- Lista de convocados:

Guardametas: Rodrigo Muñoz (Cerro Porteño-PAR), Martín Silva (Libertad-PAR) y Martín Campaña (Independiente-ARG).

Defensores: Diego Godín (Inter-ITA), José María Giménez (Atlético de Madrid-ESP), Sebastián Coates (Sporting Lisboa-POR), Martín Cáceres (Fiorentina-ITA), Damián Suárez (Getafe-ESP), Ronald Araújo (FC Barcelona-ESP), Matías Viña (Palmeiras-BRA) y Marcelo Saracchi (Galatasaray-TUR).

Centrocampistas: Diego Laxalt (Milán-ITA), Nahitan Nández (Cagliari-ITA), Lucas Torreira (Arsenal-GBR), Rodrigo Bentancur (Juventus-ITA), Federico Valverde (Real Madrid-ESP), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo-BRA), Mauro Arambarri (Getafe-ESP) y Nicolás de la Cruz (River Plate-ARG).

Delanteros: Brian Rodríguez (Los Angeles FC-USA), Jonathan Rodríguez (Cruz Azul-MEX), Maximiliano Gómez (Valencia-ESP), Luis Súarez (Barcelona-ESP). Cristhian Stuani (Girona-ESP), Darwin Núñez (Benfica-POR) y Diego Rossi (Los Angeles FC-USA).