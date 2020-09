Dos grupos, el mismo once y sesión individual para Vitolo

Majadahonda (Madrid), 17 sep (EFE).- El Atlético de Madrid ya divisa su único amistoso de la pretemporada, este sábado contra el Almería en el Wanda Metropolitano, con un once definido, según las pruebas de este jueves el cuerpo técnico, que insistió en el mismo once del miércoles, aunque la sesión fue en dos grupos, entre los que no estuvo Víctor Machín, 'Vitolo', con trabajo individual.