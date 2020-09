Estupiñán: "No me pensé ni un segundo venir al Villarreal"

Vila-real (Castellón), 16 sep(EFE).- El defensa ecuatoriano Pervis Estupiñán señaló, durante su presentación oficial como jugador del Villarreal para las siete próximas temporadas, que no dudó ni un instante en fichar por el club castellonense en cuanto supo de su interés por ficharle.

"Todo jugador que conozca el fútbol de España y de otros países, sabe lo que es el Villarreal y esta institución. Por ello, y desde que mis agentes me dijeron que había esta posibilidad no me lo pensé dos veces. Estaba ilusionado, y ahora estoy contento por poder hacerlo", apuntó el futbolista, por el que el Villarreal ha pagado un traspaso de 16,3 millones de euros, lo que supone el desembolso más alto de la historia del club por un defensa.

"Me ilusiona trabajar con un técnico como Emery, ya que es un técnico referente y, con el que tengo muchas ganas de poder trabajar con él. Y respecto al club, es verdad que han hecho una gran apuesta por mí, por lo que quiero devolverles esa confianza. Tengo mucha ilusión, desde lo futbolístico no lo pensé, ya que este es un club en el que creo que puedo crecer mucho. Además, este es un club muy grande que siempre está peleando torneos muy importantes. La verdad es que estoy muy ilusionado", recalcó.

El futbolista, que jugó la pasada campaña cedido en el Osasuna por el Norwich, confesó que está motivado de poder regresar a la competición española.

"En España se está muy bien y es una de las mejores ligas del mundo. Me motiva regresar a la liga y en un club como éste, no puedo pedir más. Quiero empezar ya, estar para ayudar al equipo y ayudar para lograr los objetivos del club", señaló.

"Lo tomo de la mejor manera, estoy contento y feliz, un poco nervioso por la alegría que tengo, ya que de niño siempre soñaba en jugar en clubes como este. Estoy responsabilizado por poder devolver la confianza y el esfuerzo que el club ha hecho, y responsabilizado para poder dejar el nivel de fútbol ecuatoriano lo más alto posible", prosiguió.

Estupiñán comentó que se encuentra en buena forma física ya que "he estado trabajando, estoy con buena disposición, y estoy bien. Hoy he entrenado con el equipo al completo, me he encontrado bien, pero esto es una decisión del entrenador. Como he dicho, estoy para jugar".

El futbolista ecuatoriano reconoció que el Villarreal tiene "un proyecto muy ilusionante, con grandes fichajes, pero no es algo de ahora. Es un gran proyecto, lo que me hace estar con ganas de jugar, de ayudar y de aprender mucho con estos nuevos compañeros, a lo que se suma que contamos con un técnico como Emery, que es un técnico referente".

Sobre la demora en su fichaje, explicó que "han sido dos días desesperantes, yo estaba en Inglaterra y, ya estaba todo hecho para poder venir, pero era desesperante, ya que quería venir y empezar ya. Los compañeros me han recibido fenomenal desde el primer momento, es algo que ayuda mucho".