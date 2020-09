Moyano:"Estoy donde quiero estar y sigo contando con la confianza del míster"

Valladolid, 14 sep (EFE).- El capitán del Real Valladolid, Javi Moyano, ha asegurado este lunes, en rueda de prensa telemática, que está "donde quiere estar" porque en las tres últimas temporadas ha sido "el lateral derecho con más minutos de juego" y sigue contando con la "confianza" del míster, Sergio González.

De hecho este domingo, en el partido ante la Real Sociedad, volvió a ser titular del equipo, por lo que "no" entiende "la polémica que se ha generado" respecto a su posible salida del equipo e, incluso, ha confesado que le han "ofendido", algunos comentarios que "están lejos de la realidad".

En este sentido, ha añadido que las intenciones del club las conoce desde la pasada temporada, y son las de "mejorar todas las posiciones, no solo el lateral derecho", un puesto que ya se ha reforzado con la llegada de Luis Pérez y que, al igual que el resto, sigue abierto a mejora hasta que cierre el mercado de fichajes.

"No entiendo las conclusiones a las que se ha llegado, de forma apresurada, por parte de la prensa y del entorno, porque ayer he tenido de nuevo la confianza del míster y, si al club se le presenta una situación para mejorar la posición, me dirán algo al respecto", ha matizado.

También ha aclarado que ha tenido "otras ofertas", como cualquier jugador, pero "no" las ha "valorado", porque su intención es la de seguir aportando su "granito de arena" para que el equipo sume victorias y para "contribuir al crecimiento de la institución", y está para "trabajar" y ponerse "lo mejor posible físicamente".

Respecto al choque ante la Real Sociedad, ha señalado que "teniendo en cuenta que era el primer partido de liga y que ha sido una temporada atípica, la valoración es positiva, porque el equipo hizo un buen trabajo, se dio un paso como bloque y, ante un buen rival, se actuó a un gran nivel".

En su opinión, "las sensaciones fueron buenas, porque la victoria estuvo cerca ante un importante rival como fue la Real Sociedad" y, en cuanto a Masip, cuyo fallo propició el gol del cuadro donostiarra, ha indicado que "el error forma parte del juego y, cuando hay un resbalón, hay que dar confianza y ayudar a seguir adelante".

"Jordi Masip, obviamente, está fastidiado por cómo se dio el resultado, pero es un jugador importante para nosotros, que da mucho al equipo y, cuando acierta uno, acertamos todos, y al contrario, también, con lo que solo queda mirar hacia el siguiente partido y mantener la confianza y la unión", ha precisado.

Y aunque el "resultado fue doloroso", porque por el juego desplegado por el conjunto blanquivioleta, "se mereció más", hay que pensar en que "hay una nueva ocasión dentro de seis días" y eso implica que "hay que seguir trabajando y apoyándonos unos a otros", ha dicho.

Moyano ha considerado que "todos los equipos están en un momento en el que falta rodaje y ritmo de competición", pero en los entrenamientos "se siguen acumulando sesiones exigentes, para dar un mejor tono físico" y, en el primer partido "se estuvo a un gran nivel, tanto físico como de juego, la mayor parte del tiempo".

"Eso significa que vamos en la buena línea y ahora hay que seguir mejorando y subiendo ese listón que hemos puesto", y que supone que "se ha evolucionado y se han metido nuevos matices", como intensificar la presión para robar el balón más cerca del área contraria.

Por último, en cuanto a la situación de Miguel de la Fuente, ha comentado que "es un problema que se resolverá y que tiene fecha de caducidad" y su preocupación, como capitán, es que mientras siga siendo jugador del Real Valladolid "se sienta bien e integrado en el vestuario".