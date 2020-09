La Premier vuelve sin City ni United, pero con Bielsa

Londres, 11 sep. (EFE).- La primera jornada de la Premier League arranca con un fin de semana que no verá ni al Manchester City ni al Manchester United, cuyos partidos han sido aplazados por su participación en Europa, pero sí un interesante duelo entre el Liverpool y el Leeds United.

Los dos gigantes de Manchester descansarán este primer fin de semana de competición debido a su actuación en las competiciones europeas de la temporada pasada, donde alcanzaron las fases finales de la Liga de Campeones y la Liga Europa.

Sí saltará a escena el campeón del año pasado, un Liverpool que comenzará la defensa del título contra el Leeds United de Marcelo Bielsa en Anfield.

Un Anfield diferente, eso sí, puesto que no habrá público en sus gradas que entone el 'You'll Never Walk Alone'. Habrá que comprobar si esto afecta o no a un Liverpool que bajó sus enteros la campaña pasada una vez reclamado el título y que tendrá que demostrar que sigue con el hambre necesaria para competir con un Manchester City que se ha reforzado mejor y que seguramente tenga mejor fondo de armario.

Jürgen Klopp ha mantenido la estructura del año pasado, ha reforzado el lateral izquierdo y volverá, un año más, a buscar la gloria con los habituales de siempre.

Una estrategia parecida a la de Bielsa con el Leeds, donde el director deportivo Víctor Orta ha priorizado el bloque del año pasado, con incorporaciones importantes como la del español Rodrigo Moreno.

En su primer partido en Premier League 16 años después, el Leeds intentará dar una sorpresa al campeón en su feudo.

Antes que Liverpool y Leeds, el Arsenal de Mikel Arteta abrirá fuego en el icónico Craven Cottage contra el recién ascendido del Fulham. Partido complicado para los 'Gunners' ante un conjunto que ya se la pegó la última vez que subió a la Premier y que esta vez ha optado por mejorar su solidez defensiva para tener opciones de salvarse.

El Arsenal, por su parte, ya ha disputado un partido oficial esta temporada y se saldó con triunfo en los penaltis ante el Liverpool en la Community Shield. Si quieren conseguir el objetivo de, como mínimo, estar entre los seis primeros, empezar con una victoria se antoja vital.

Para el domingo quedará otro de los encuentros destacados de la jornada, que será el que mida al Tottenham Hotspur de José Mourinho y al Everton de Carlo Ancelotti. Este partido medirá si el Tottenham puede seguir con la mejoría mostrada en el tramo final de la pasada temporada y si el Everton ha encajado ya las piezas de este mercado veraniego.

Los Toffees han incorporado a Allan, James Rodríguez y Doucouré y será tarea de Ancelotti meterlos en un sistema que la temporada pasada demostró tener demasiados agujeros.

Por último y para cerrar la jornada estará el lunes el primer partido del nuevo Chelsea. Lo hará contra el Brighton & Hove Albion, aunque sin muchas de las novedades de este año, puesto que Hakim Ziyech, Ben Chilwell y Thiago Silva aún no están apunto. Será buen momento eso sí, para ver el aterrizaje de Timo Werner en la Premier, después de haber anotado sus primeros goles como Blue en amistosos de pretemporada.

- Jornada 1 de la Premier League:

Sábado: Fulham-Arsenal (12:30), Crystal Palace-Southampton (15:00), Liverpool-Leeds United (17:30) y West Ham United-Newcastle United (20:00).

Domingo: West Bromwich Albion-Leicester City (14:00) y Tottenham-Everton (16:30).

Lunes: Sheffield United-Wolverhampton Wanderers (18:00) y Brighton & Hove Albion-Chelsea (20:15).