Fernando Torres: "Cuando eres futbolista tienes que medir mucho tus palabras"

Madrid, 10 sep (EFE).- El exdelantero internacional español Fernando Torres, campeón del mundo y dos veces de Europa con la selección española y leyenda del Atlético de Madrid retirado hace un año, explicó que un jugador en activo "tiene que medir mucho sus palabras" durante la presentación de un documental sobre su carrera.

"Uno cuando está en activo tiene que cuidar los detalles porque sabe lo que puede causar una declaración sin maldad. Tienes que medir mucho las palabras. En este documental era el momento de explicarlo. No habrá declaraciones polémicas, porque no es como soy yo, pero sí reflexiones de cosas que en el momento no veía así", explicó el exdelantero en un acto por videoconferencia.

El 'Niño' Torres, que se retiró del fútbol profesional en agosto del año pasado en el Sagan Tosu japonés, será el protagonista de 'Fernando Torres: el último símbolo', un documental que la plataforma audiovisual de la multinacional del comercio electrónico Amazon lanzará el 18 de septiembre en España y Reino Unido.

En él, se repasa su carrera en el Atlético de Madrid, su etapa en Inglaterra en el Liverpool y el Chelsea, su breve paso por el Milan italiano, el regreso al conjunto rojiblanco, la retirada y su exitosa etapa en la selección, con los éxitos en el Mundial 2010 y las dos Eurocopas de 2008 y 2012.

"Siempre he sido muy celoso de mi intimidad, un futbolista atípico, he intentado estar al margen de la actualidad, de los gustos de mis compañeros, pero cuando uno se va haciendo mayor, y tiene otra visión de las cosas, se da cuenta de que uno mismo busca información, documentales, entrevistas", explicó Torres.

Ese interés le hizo aceptar la propuesta del documental. "Vimos la oportunidad de explicar y reflexionar sobre todo lo que me ha pasado, lo bueno y también lo malo, que cuando estás en activo no quieres que se sepa y te metes en tu burbuja. Quizás era el momento de contarlo", reflexionó el exdelantero.

Para Torres el mayor desafío fue "abrirse" a las cámaras del documental, incluyendo su familia y sus hijos, que "nunca" habían visto tantas cámaras, al haber sido el delantero siempre muy reservado con su vida privada.

La plataforma también estrenará antes del final del año un documental sobre el triunfo de la selección española en el Mundial 2010, del que se cumple el décimo aniversario y que para Torres fue "el momento en el que tocaron el cielo", tanto los futbolistas como los aficionados españoles.

Un éxito al que el delantero llegó tras superar una lesión de rodilla seis meses antes, y lesionarse en la propia final de la Copa del Mundo, en la que participó en la jugada del gol que valió el título, marcado por Andrés Iniesta en la prórroga.

"Dos meses antes del Mundial estaba en muletas, luché para estar ahí, lo conseguí, luego se fue complicando todo con la lesión, y el día que eres campeón del mundo te has lesionado, no puedes estar al nivel que has querido, y a al vez estás sufriendo y disfrutando. Lo volvería hacer una y mil veces, era mi objetivo", recordó Torres.

El exdelantero rojiblanco ya se está preparando para el futuro, tanto en el ámbito técnico, para lo que está completando el curso de entrenador, como en el de la gestión deportiva.

"Ahora estoy en el carné de entrenador, me faltan las prácticas que no he podido hacer porque no han empezado las competiciones de juvenil para abajo, y el año que viene quiero hacer el nivel UEFA Pro. También estoy preparando la faceta de gestión, con varios cursos y másteres para estar preparado en el momento de que uno decida volver, si lo decide, a la actualidad", detalló.

Respecto a si ese futuro le volverá a unir al Atlético, el 'Niño' Torres fue cauteloso: "Tiempo al tiempo, hay que prepararse bien, seguro que lo mejor está por venir", sentenció. efe

1011340

mam/ea