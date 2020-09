Alfaro: "Tengo una idea, una forma y los nombres para enfrentar a Argentina"

Guayaquil (Ecuador), 7 sep (EFE).- El nuevo seleccionador de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro, aseguró este lunes que ya tiene una idea, una forma y los nombres de los jugadores para enfrentar el próximo 8 de octubre a Argentina, en Buenos Aires, en el inicio de las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Catar 2022.

"Tengo una idea y una forma, tengo eventualmente los nombres de los jugadores que estarán contra Argentina", avanzó en una rueda de prensa en La Casa de la Selección, en la capital ecuatoriana.

El nuevo entrenador de la Tricolor insistió en que pese a que tiene en mente los nombres para el once titular, "habrá que ver si con su trabajo coinciden con la idea que tengo".

Además de configurar el equipo que se enfrentará a la Albiceleste, también vislumbra quiénes estarán en el siguiente partido contra Uruguay.

Respecto de la ausencia de Lionel Messi en el cuadro argentino por la suspensión dentro de las eliminatorias en el partido ante Ecuador, dijo que "no es lo mismo que juegue o no, pero eso no invalida el potencial y rendimiento de Argentina".

Alfaro reconoció que con Ecuador "estamos lejos de una estrategia, pero sí estamos cerca del equipo", con el que comenzará la disputa por las eliminatorias.

El estratega llegó de madrugada a Quito y se concentró en La Casa de la Selección ecuatoriana, con unas instalaciones que consideró "hermosas" y "con una gran estructura para poder hacer nuestro trabajo".

Señaló también que viene trabajando desde el 25 de agosto y "observando en forma permanente a los jugadores locales y también a los que militan en los clubes del exterior", aunque todavía no se ha puesto en contacto con ninguno de ellos.

El próximo 18 de este mes Alfaro dará a conocer la lista definitiva, pero antes buscará ver la mayor cantidad de partidos para observar los jugadores de los que le importa "el estado y su forma".

"Acá todo será rápido, tratar de encontrar a los jugadores que uno pretende, porque todo será muy vertiginoso. Estamos analizando las ligas en donde militan ecuatorianos, para saber cómo están", aclaró.

Dejó entrever su preferencia por los equipos "con transiciones rápidas" y reconoció que el fútbol ecuatoriano tiene jugadores veloces, que le permitirán conformar un equipo dinámico.

Entre la Copa América o clasificar al Mundial, Alfaro se decantó por lo segundo, aunque no descartó el hecho de que el título continental sea "parte del camino" para la Copa del Mundo.

Reconoció asimismo la labor que realiza su compatriota Jorge Célico con la selección juvenil: "Está haciendo acá un trabajo notable en la formación integral de los jóvenes futbolistas".

"Esos muchachos alimentan a la selección absoluta. Si el objetivo común se consigue, ellos irán a mejores clubes y ligas. El pasaporte a un Mundial brinda reconocimiento grupal", expresó.

Alfaro dijo no tener restricciones para convocar a los jugadores y manifestó que cuando uno llega a la selección, quiere que sienta que "esto es un privilegio".